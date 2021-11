Juez condenó al Estado uruguayo a indemnizar a la familia de Valeria Sosa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El juez Letrado de 3er turno de lo Contencioso Administrativo Pablo Gandini condenó al Estado uruguayo a indemnizar a la familia de Valeria Sosa, la bailarina de la comparsa Mi Morena asesinada por su expareja de un disparo en enero de 2017 cuando se encontraba junto con sus hijos, informó el abogado Ignacio Durán.



El asesino, que se desempeñaba como policía, fue condenado a comienzos de octubre a una pena de 16 años de prisión por un delito de homicidio, dado que el hecho fue previo a la ley que tipificó el femicidio, Tras cometer el crimen se escapó junto con los dos hijos que tenían en común y horas más tarde se entregó en una comisaría.

"Contundente, ejemplar y fundada sentencia", calificó Durán al fallo en sus redes sociales. "El Estado Uruguayo merece la máxima condena para reparar el daño moral de los actores pretendiendo hacer jurisprudencia que visibilice el tema dándole la importancia que se merece ya que habida cuenta aun hoy en el presente juicio el Estado continúa negando su responsabilidad al negar el nexo causal en la muerte de Valeria, situación que hace sufrir aún mas a su familia", destaca Gandini en su fallo, que compartió el abogado.

"La indemnización del daño moral no puede determinarse en los guarismos que la jurisprudencia condena por la muerte de personas (no es lo mismo un fallecimiento por accidente de tránsito, por responsabilidad médica o por otros delitos), aquí el fallecimiento se dió por ser mujer, victima de violencia de género, sin obtener respuesta del Estado cuando desesperadamente concurrió a denunciar lo que le estaba pasando, es una forma de muerte trágica donde su ex pareja padre de sus hijos le quita la vida a sangre fria con el arma de reglamento delante de los niños. Con un Estado ausente, con una ausencia que se convierte en complicidad por no haber hecho nada para evitar lo sucedido.", señala en otra parte Gandini en su fallo.



"El sufrimiento de la familia por el homicidio de Valeria Sosa encierra mucho mas de lo que a simple vista aparece, nos interpela como sociedad, como Estado (nos muestra la vulnerabilidad de la mujer por el hecho de ser mujer, el sistema patriarcal de dominación, la agresion del hombre, la violencia de género en todas sus manifestaciones, la no respuesta del Estado ante las denuncias, la muerte violenta, el femicidio que en aquella época aún no estaba tipificado como delito en nuestro Código Penal ), todo esto va a acompañar el sufrimiento de los actores por el resto de sus vidas", señala el juez en su sentencia.