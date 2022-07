Se formalizará la investigación del detenido por doble homicidio en Colonia Nicolich

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La fiscal Cristina Falcomer informó que este jueves por la tarde se hará el control de detención del principal sospechoso por un doble homicidio ocurrido el pasado fin de semana en Colonia Nicolich. Según avance la investigación, el hombre podría ser formalizado este jueves o el viernes a primera hora.

El principal sospechoso de matar a una mujer de 26 años y la hija de esta, de 4, el pasado domingo en Colonia Nicolich, fue detenido este miércoles en Maldonado, según informó el director de comunicación de Fiscalía, Javier Benech.



Según las primeras declaraciones del individuo, "se habría ido a dedo" a Maldonado y una persona le habría dado asilo, detalló la Jefatura de Canelones, ante la detención del sospechoso.



La fiscal Falcomer dijo a El País que hay dos indicios de que el detenido, quien estaba en pareja con la mujer hacía más de un año, podría ser el responsable del doble homicidio: por un lado, que se ausentó desde que se conoció el asesinato y por otro, el hecho de que esta persona es consumidora de pasta base.



Falcomer indicó que se trata de un caso complejo, pero cree que el motivo del homicidio no fue violencia doméstica ni el desprecio por su condición de mujer (femicidio). No había denuncias por este tipo de agresiones y tanto vecinos como familiares aseguraron que no tenían conocimiento sobre que la mujer o la niña vivieran episodios de violencia.