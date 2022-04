Fiscales ven "irrisorias" las medidas penales que propone Cabildo Abierto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este jueves el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Willian Rosa, expresó que recibieron "con desconcierto" el proyecto de ley de Cabildo Abierto para que jueces y fiscales puedan recibir sanciones penales en caso de mala praxis. "Proyectar penalizaciones para estos funcionarios es una manera de atentar contra la independencia de estos funcionarios. Podría atentar contra normativa internacional", afirmó.

"Vale aclarar a la población que los fiscales a la hora de trabajar están sometidos a responsabilidad administrativa, civil y penal. Hay delitos ya vigentes hoy en el Código Penal, en la normativa", dijo Rosa en diálogo con "MVD Noticias" (Tv Ciudad).



En el texto presentado por Cabildo Abierto en Cámara de Senadores, se detalla: "el Fiscal que intencionalmente persiga penalmente a un no culpable, o a persona a la cual no le corresponda sanción penal, será castigado con la pena de 18 meses de prisión a 7 años de penitenciaría multa de 60 UR a 12.000 UR e inhabilitación especial de 3".



Para el presidente de la asociación de fiscales, "esta variedad de artículos y tipificaciones penales" son "bastante irrisorias".



"Para no darnos manija pensamos en trasladarlo a los colegas de la federación latinoamericana", detalló y expresó que desde el organismo internacional "se vieron sorprendidos y preocupados; es una forma de intimidar a los fiscales".