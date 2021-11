Fiscal Enrique Rodríguez será el encargado de investigar denuncia penal por Antel Arena

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La denuncia penal realizada por presuntas irregularidades en la construcción del complejo multifuncional Antel Arena fue adjudicada a la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Complejos de 1° Turno, que está a cargo de Enrique Rodríguez.

El texto, que fue presentado en la tarde del lunes en Fiscalía, está basado en las conclusiones y en el estudio de las dos auditorías que fueron realizadas con la llegada del nuevo gobierno.



El análisis interno determinó, entre otras cosas, que la obra tuvo un costo de US$ 120 millones. Este monto es tres veces superior que lo comunicado en un inicio por la entonces presidenta de Antel Carolina Cosse, hoy intendenta de Montevideo.



El penalista Gustavo Bordes, que encabeza el equipo de abogados de la empresa de telecomunicaciones, destacó en rueda de prensa en el momento en que la demanda fue radicada que "hay una serie de hechos con apariencia delictiva".



Bordes puntualizó además que la denuncia —que comprende desde el proyecto del Antel Arena, la construcción y la evaluación— no se realiza a "ninguna persona en particular", sino que "se denuncian hechos".



Junto con los resultados de las auditorías, también se adjuntó un informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) sobre el Antel Arena. El abogado recordó que el organismo presentó un documento "concluyente" donde "no solo hace referencia a desprolijades, ilegalidades, sino habrá que analizar la responsabilidad civil y/o penal de las personas involucradas".