Fiscal de Corte ordenó investigación por testigo que dijo haber sido aleccionada por fiscal para declarar

En el Juzgado Penal de 43° Turno se desarrollaba un juicio a un joven por una supuesta violación, privación de libertad y rapiña a una mujer de 42 años cometida en 2019 en el barrio Colón.

El martes 28, el juez del caso, Marcelo Malvar, tomó declaraciones a los peritos del Instituto Técnico Forense (ITF), a un médico y a expertos de Policía Científica. Hasta ahí la audiencia se desarrollaba en forma normal.



Lo inusual comenzó con la declaración de la principal testigo del caso, una mujer que vivía a poca distancia del pequeño descampado situado detrás de una parada de ómnibus ubicada en la avenida César Mayo Gutiérrez y Fernando Menck. Allí se habrían consumado los presuntos ilícitos.



En su relato, la testigo declaró que vio por la ventana a una pareja discutiendo en el pasillo de su casa. Observó también cómo el joven, entonces de 20 años, salió corriendo. La testigo abrió la puerta para hablar con la mujer. Esta le dijo que el joven la había rapiñado y abusado sexualmente.

Posteriormente, la testigo afirmó al juez Malvar que la anterior fiscal del caso, Sylvia Lovesio, la “había manipulado” y le hizo creer que “era una heroína” por supuestamente haber salvado a la mujer violada. “Al final declaré en la Fiscalía lo que la fiscal me pidió (que había visto que el joven tenía un arma). Pero yo no vi ningún arma y tenía dudas sobre el relato de la víctima porque una mujer violada no lleva en su mano una tarjeta STM” todo el tiempo, afirmó la testigo en la audiencia judicial.

En la tarde de ayer, la actual fiscal del caso, Mariana Alfaro (Delitos Sexuales), informó al fiscal de Corte, Jorge Díaz, que poseía “un caso sólido” en el juzgado dirigido por Malvar y le trasmitió que “no tenía nada para ocultar”.



Y luego Alfaro puso a consideración del jerarca los hechos ocurridos en la audiencia realizada el martes 28 en el Juzgado de 43° Turno, según indicaron a El País fuentes de la Fiscalía de Corte. Agregaron que Díaz dispuso el inicio de una investigación administrativa para dar garantías a todas las partes.



En tanto, los abogados defensores del joven imputado, Ignacio Durán y Rafael Scelza, cuestionaron la investigación de la Fiscalía de Delitos Sexuales, cuya titular es Alfaro.

“No voy a permitir que, delante de funcionarios públicos, haya quedado de manifiesto un presunto delito y no se haga nada. Y que todavía la fiscal tenga el tupé de decir que eso no le parece grave”, afirmó Durán a El País.



El abogado penalista dijo sentirse “absolutamente desilusionado” por lo ocurrido en la audiencia donde fiscal y defensa brindaron sus alegatos ante el juez Mauricio Malvar, quien fallará el 28 de este mes.



“La primera palabra que me viene a la cabeza es desilusión e impotencia. Me da mucha pena que una fiscalía proceda de esa manera con tal de justificar su teoría del caso”, señaló Durán en alusión a que la representante del Ministerio Público insistió en la culpabilidad del imputado.

Familiares y vecinos del joven imputado frente al Juzgado Penal de la calle Juan Carlos Gómez denunciando irregularidades. Foto: Estefanía Leal

Durán aclaró que sus discrepancias son solo con la fiscal Alfaro y no con otros representantes del Ministerio Público “que actúan con lealtad”. Y recordó que el miércoles 29 llegó a un acuerdo abreviado con otra fiscalía y en el audio agradeció la lealtad procesal con la que actuó la otra parte, aun cuando el penalista debió firmar una sentencia de condena para su cliente.



Por otra parte, Durán consideró que fue “insultado” por la fiscal en una audiencia realizada el jueves 30, durante un intercambio en la etapa de alegatos. “Por suerte eso quedó registrado en el sistema de audios (Audire) del Poder Judicial. No voy a permitir que se me insulte y que se mienta en la cara del juez”, advirtió el profesional. E insistió sobre el punto de que la principal testigo acusó a una fiscal de “armarle” la declaración. “Acá quedó de manifiesto que una testigo declaró que fue manipulada por la fiscalía. Que le dijeron que había visto cosas que no había visto para ser la heroína de una película. En el ínterin hay una persona que seguramente es inocente privada de libertad”, agregó Durán.

El abogado defensor afirmó que, por el momento, no adoptará ninguna medida con respecto a la declaración de la testigo en la audiencia.



Sí recordó que la Asociación de Abogados Penalistas, entidad que integra como directivo, se encuentra en sesión permanente para ver qué decisión adoptará en los próximos días.

Consultada por El País, la fiscal Alfaro dijo que se trata de un asunto que está para resolución judicial. “Tenemos un caso consistente en el que ya se produjo toda la prueba y confío en el resultado. Estamos a la espera de la sentencia, que es el camino que corresponde”, concluyó la fiscal. Lovesio, en tanto, no pudo ser ubicada.

Extorsión y contaminación El caso tiene ribetes que son investigados por otra fiscalía. Durante una audiencia donde se iba a pedir la extensión de la medida de prisión, el imputado se dirigió a la jueza de garantías, María Rosa Aguirre. “¿Me puede explicar por qué le están exigiendo a mi familia, humilde y trabajadora, US$ 18.000?”, preguntó el joven. La investigación fiscal abarca al anterior abogado del joven y al de la víctima. La fiscal Sylvia Lovesio dijo en un informe: “Esta investigación está contaminada”.