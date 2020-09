Empresario de fútbol fue detenido por Inteligencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La investigación que busca esclarecer el atentado a la sede de la Brigada Antidrogas y la amenaza que recibió la fiscal especializada en estupefacientes, Mónica Ferrero, tuvo un avance en las última horas.

Según indicó a El País una fuente del Ministerio del Interior y otra fuente cercana a la investigación, en la mañana del sábado fue detenido un empresario del fútbol. Esta detención, dijeron las fuentes, se dio luego de un allanamiento para detener a un “familiar del empresario”. La Policía realizó el procedimiento para ubicar a esta persona que se sabe buscado por la Policía y que pesa sobre él una requisitoria. Se trata de un hombre de 38 años de edad que se encuentra prófugo. Fue en el marco de ese allanamiento que la Dirección General de Información e Inteligencia Policial detuvo al “empresario del fútbol” cuyo “interrogatorio permitió avanzar en la averiguación del paradero del buscado”, indicó la cartera.

Según agregó una de las fuentes a El País, el empresario “no necesariamente está vinculado a la amenaza que recibió la fiscal pero tampoco se descarta que lo esté”. La vinculación del hombre relacionado con el mundo del fútbol y la amenaza a la fiscal Ferrero o el atentado a la sede de la Brigada Antidrogas surgirá de la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Flagrancia de 5° Turno cuyo titular es el fiscal Diego Pérez.



Hasta el momento, según indicó el Ministerio del Interior, fueron procesadas 16 personas por la denominada “Operación Aguay”, que investiga este hecho.

Atentado

Cerca de las 2 de la madrugada del 9 de mayo de 2020 explotó una granada en el estacionamiento de la sede de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, ubicada en el barrio Prado.



La bomba estalló a metros de una garita donde se encontraban policías de custodia. El explosivo causó daños en cinco vehículos policiales.



Las filmaciones muestran a un auto que se detuvo y luego una gran llamarada acompañada de un estruendo. Segundos más tarde, varios policías corren hacia el lugar de la explosión. En varios de los vehículos se activaron las alarmas por el gran sonido que produjo el artefacto explosivo.



Se presume que la motivación del atentado estaría vinculada a la represión e incautaciones de drogas que se realizaron entre junio de 2019 y principios de 2020.



El 3 de agosto de 2019, la Policía decomisó en el balneario Parque del Plata 854 kilos de cocaína pura proveniente de Bolivia. El 26 de diciembre del año pasado, se realizó una incautación récord de cocaína: cerca de 6.000 toneladas. La droga puesta en destino tendría un valor de US$ 1.340 millones. Fue decomisada en el puerto de Montevideo. Estaba disimulada en un contenedor con harina de soja y su destino era un puerto de África. El 28 de diciembre pasado, la Brigada Antidrogas daba otro golpe al megatráfico de drogas: 416 kilos de cocaína fueron incautadas en Río Negro. En total, la Policía incautó 12 toneladas de esa droga en 2019.



La amenaza a la fiscal Ferrero ocurrió un día después del atentado y se dio mediante un mensaje de WhatsApp. “Estamos un poquito enojados como ve con la parte de narcóticos! Ya les dimos un pequeño susto para que vean que no les tenemos miedo”, decía un mensaje que llegó a su celular y estaba firmado por el PCU, un cartel de drogas internacional.



“Queremos que nos respeten ustedes para que nosotros los podamos respetar, a partir de ahí no va a haber atentados ni contra las entidades, a cargo de usted, ni contra usted! Si siguen haciendo las cosas difíciles para nosotros, vamos a ser un poquito más duros. Si ustedes flexibilizan, nosotros también lo haremos! Usted me entiende, no tengo que explicarle mucho... Acuérdese que todo tiene un límite! Usted Sabe... Saluda atte PCU”, decía el mensaje, según informó en su momento el periodista Gabriel Pereyra.