DT a jugadora de hockey: "¿Esa panza sigue marcada?; deportistas exigen que avance la denuncia

Jugadores de hockey sobre césped se quejaron por la demora de la Fiscalía de Delitos Sexuales en citar a declarar a dos entrenadores acusados de abusos sexuales realizados a adolescentes integrantes del plantel de la Selección Uruguaya y de clubes de dicha disciplina.

Con el título “¿Borrón y cuenta nueva?”, las jóvenes señalaron en un posteo en la red social Instagram que 2021 fue un “año duro” donde se formalizaron dos denuncias a entrenadores de hockey por acoso y abuso sexual y psicológico. Una de las denuncias fue firmada por 19 jugadoras y exjugadoras.



A casi un año de esas denuncias comienza nuevamente el torneo organizado por la Federación Uruguaya de Hockey (FUH). “Pasa el tiempo y sin muchas respuestas, nos parece importante comunicar que la causa se sigue investigando y que es nuestra responsabilidad no olvidar lo que sucedió”, dice el comunicado de las jugadoras. Y agrega: “Si bien es bueno saber que no se archivaron las denuncias, entendemos también que la espera en estos casos se hace insoportable. Lamentablemente (ello) llevó a que varias jugadoras se alejaran del hockey por miedo y cansancio”.



Las deportistas cuestionan a la directiva de la Federación de Hockey por el hecho de que los entrenadores denunciados por acoso, abuso y violación “continúan estando al mando de equipos” que compiten en el torneo oficial. “Entendemos que el sistema judicial tiene sus tiempos, pero mientras tanto siguen sufriendo quienes se animaron a dar un paso al frente con todo lo que eso implica sin tener una respuesta de la Justicia que las respalde”.

Para las jugadoras, el mensaje de la Fiscalía y de la Federación es claro: el tiempo ayuda a olvidar y el silencio vuelve a imponerse. No obstante, las deportistas dicen que no olvidan que jugadoras, niñas, adolescentes y mujeres sufrieron abusos y que cada comienzo de torneo se ve actualizado el dolor al ver que “ciertas instituciones” -la Federación de Hockey sobre Césped y los clubes- “les siguen dando la espalda” y “las exponen” a cruzarse en la cancha con su agresor todos los fines de semana.



“Así como nosotras soportamos situaciones de tanta violencia con el silencio que las caracteriza, esperamos (de la Fiscalía) una resolución ejemplarizante que transmita un mensaje claro para que situaciones como estas no vuelvan a pasar”, dicen las jóvenes deportistas en su posteo.



Según supo El País, en la Fiscalía de Delitos Sexuales, cuya titular es la fiscal Darviña Viera, constan las dos denuncias realizadas por las jugadoras, expedientes internos de la Federación de Hockey sobre Césped y los chats entre uno de los directores técnicos acusados y las jugadoras del seleccionado uruguayo de hockey sobre césped.

Uno de los chats entre el entrenador y una jugadora señala:



Técnico: Estas en el Pinar?



Jugadora: Sip.



Técnico: Paso en 10 jajaja.



Jugadora: Naboo.



Técnico: jajaja bueno ta si no aguantas la toma no paso.



Jugadora: Naa, no aguanto.



Técnico: jajaja pendex. Vamos a chuponear antes de que te vayas (de viaje)? jajaja



Jugadora: Buuaaa...



Técnico: jajajaa amarga.



Jugadora: Nabooo.



Técnico: Garca.

En tanto, otro chat entre el entrenador denunciado y otra jugadora adolescente en un hotel durante unos Juegos Olímpicos, señala:



Técnico: ¿Estás en tu cuarto?



Jugadora: Si jaja.



Técnico: Después paso y hablamos un poquito del partido.



Jugadora: No me da el tiempo. Voy después de comer.



Técnico: ¿Por qué pediste que alguien te acompañe como si fuese a violarte acá?



Jugadora: Nunca le pedí (a otra deportista) por favor que me acompañara. (...) No quiero que te enojes por cosas que no son.



Técnico: No me enojo, me suena raro nomás. (...) Hoy vamos a ver una foto de esa panza como está. ¿Sigue marcada?



Jugadora: Nunca estuvo marcada jaja.



Técnico: ¿No?



Jugadora: jajaja No, no sé.



Técnico: Fotooo.

La chica no contesta. En otro chat, el director técnico vuelve a hacer referencias al cuerpo de la joven.



Técnico: Che, muy sexi esa foto de perfil con el casco jajaja.



Jugadora: Ay no jajaja. Pará que la cambio.



Técnico: Dejala tranqui jajaja. (...) No entendí pensé que me ibas a pasar algo jajaja.



Jugadora: No hay nada que mandar jaja ya te dije (la adolescente pensaba que el DT se refería una foto de su estómago sin buzo).



Técnico: No entendí nada. ¿Un futbolista también? Genia. (el técnico le pregunta a la joven si coquetea con un futbolista extranjero que se aloja en la villa olímpica).



Jugadora: ¿Qué decís?



Técnico: Rumores de villas jaja.



Enseguida el hombre le envía una foto de una chica en una playa. “Si haces un video así seguro que te llevan a cualquier lado”, expresa el director técnico.



La chica le responde con un emoticón insultante.



El técnico insiste: “Jajaja aprovecha ese popote jajaja”.

Técnico: “No acosé”

El director técnico de hockey acusado por las jugadoras negó las acusaciones. “No soy un abusador que a cualquier precio busca satisfacer su pulsión. No soy esa persona y estoy dispuesto a demostrarlo y aclararlo en el ámbito correspondiente y con disponibilidad de medios probatorios”, señala en sus descargos presentados ante la Federación de Hockey sobre Césped. Y agrega que los hechos reseñados en la denuncia “nunca sucedieron” o “fueron tergiversados”.