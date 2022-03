Detienen a 17 personas por legalizar 100 autos robados en Brasil; hay funcionarios municipales de Cerro Largo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hay 17 personas detenidas por una presunta maniobra con vehículos de contrabando o robados en Brasil, informó ayer el director de comunicación de la Fiscalía de Corte, Javier Benech. Entre los detenidos hay seis funcionarios municipales pertenecientes al área de Tránsito de la Intendencia de Cerro Largo.

En el marco de la investigación se identificaron unos 100 vehículos, algunos de ellos autos y motos de alta gama, que se traían de Brasil y se legalizaban en Uruguay.



Asimismo, esta mañana se llevaron a cabo allanamientos en Montevideo, Piriápolis, Ciudad de la Costa y Melo, en los que ocurrieron las detenciones. Los detenidos fueron trasladados a Melo.



La investigación comenzó en noviembre de 2021 -informó La Voz de Melo- por una denuncia de la Dirección de Contralor Vehicular de la Intendencia de Montevideo.

La fiscal de Cerro Largo de 2° Turno, Leticia Siqueira, está a cargo del caso y trabaja con la Dirección Nacional de Inteligencia y el Departamento de Automotores de la Dirección de Crimen Organizado.



“Las motocicletas que compraban los sujetos estaban con una orden de un remate judicial y en función de eso las empadronaron (...) Es decir, no había nada raro para que las personas se pudieran dar cuenta de que estaban comprando vehículos con algún tipo de infracción”, dijo a El País el abogado de uno de los detenidos, Eduardo Sasson.



Este miércoles "nos darán la carpeta de investigación para ponernos en conocimiento de si hay o no algún ilícito porque hasta el momento las defensas no han tenido acceso a ningún documento de Fiscalía”, agregó. Ayer se hizo un corte de detención para deliberar si se formalizará o no a los detenidos y si se les aplicarán medidas cautelares.