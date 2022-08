Denuncia a jugadores de Nacional por embarazo no aporta evidencias; la chica dice que fue consensuado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El jueves trascendió una denuncia por un caso con “apariencia delictiva” a raíz del embarazo de una menor que tuvo relaciones sexuales con algunos jugadores de la Primera División del Club Nacional de Fútbol. La familia de la chica quiere saber quién es el padre del bebé que ya nació y si ocurrió un abuso sexual, o si la menor recibió retribución o promesa de retribución para realizar actos sexuales.

La denuncia no presenta evidencias, sino que da conocimiento sobre hechos con apariencia delictiva dado que hay una diferencia de edad “importante” entre quien era menor y los jugadores. En este sentido “también pudo haber asimetría de poder”, señaló el director de Comunicación de la Fiscalía, Javier Benech. “El fiscal de Delitos Sexuales Maximiliano Sosa está investigando si se cometió algún delito o no”, explicó.



“Es un caso complejo porque la propia chica señala que las relaciones fueron consensuadas”, se indicó desde Fiscalía. De todas formas, también se aclaró que desde el momento en que se presenta una denuncia el fiscal está obligado a investigar.



Fuentes del caso dijeron a El País que la denuncia “no es clara”, y no se especifica que haya un abuso sexual o un caso de explotación.



Entre los denunciados por este caso, según informaron a El País fuentes al tanto de la indagatoria, hay dos jugadores que actualmente integran el plantel de Nacional, y otro que ya no juega en el equipo, pero estuvo hasta hace poco.

A los jugadores involucrados se les realizarán pruebas de ADN, las que fueron ordenadas por el fiscal. Y luego se determinará si se tipifica algún delito y se procede a imputar a alguna de las personas involucradas, o si se archiva la causa.



Alejandro Balbi, abogado y vicepresidente de Nacional, dijo a El País que desde la Fiscalía no se le ha notificado nada al club sobre la denuncia y tampoco sobre los eventuales jugadores involucrados. “Nosotros oficialmente no sabemos nada, simplemente estamos a la espera”, sostuvo.



El abogado penalista indicó, en tanto, que es un tema que “se viene manejando hace un tiempo a nivel de redes sociales”. Balbi cree que la noticia “parece un contrasentido”, porque “se dice que no hay delito porque las relaciones sexuales fueron consensuadas y no hubo paga ni promesa, entonces, ¿qué se está investigando?”.

El penalista añadió que en caso de que se quiera indagar sobre la paternidad de alguno de los jugadores se debería acudir a un Juzgado de Familia, pero no a una Fiscalía penal.



El presidente de Nacional, José Fuentes, hizo declaraciones a Radio Universal. Allí dijo que no estaba al tanto de la denuncia. “Yo no tengo ni idea. La verdad que ni idea”, declaró el dirigente. Y agregó: “Si hay algo oficial me enteraré como corresponde, pero prefiero no hablar sobre rumores. Yo no tengo ni idea”, insistió.



En tanto, fuentes de la institución deportiva señalaron que como todavía no ha habido una notificación formal por parte de la Fiscalía, los jugadores aún no tienen representación legal para hacer frente a esta situación.

Además, se remarcó que en la institución no hay preocupación hasta el momento, dado que, de acuerdo a la información trascendida, en principio “no hay indicios” de que haya habido delito.