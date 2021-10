Conductores de aplicaciones denunciaron a Dourado por difamación e injurias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un grupo de choferes de aplicaciones, nucleados en cuatro sindicatos, presentaron una denuncia por difamación e injurias contra Oscar Dourado, gerente general de la Gremial Única del Taxi, luego de que criticara tanto a las empresas de este tipo como a los trabajadores durante una conferencia que tuvo lugar el martes 13.

"Si bien al comienzo de sus declaraciones parece estar refiriendo a las empresas de aplicación como Uber o Cabify, su discurso sigue un derrotero que termina en acusaciones falsas dirigidas directamente a los conductores de los coches de aplicación", indicaron.



Los denunciantes consideraron que Dourado trató de "ilegales y ladrones a personas que con esfuerzo y trabajo realizan su tarea en forma legal". En esa línea recordaron que la forma de operar de este tipo de aplicaciones quedó regulada en 2017 y que por tanto actualmente "cumplen con sus obligaciones tributarias y con las reglamentaciones municipales".



"Sus acusaciones gratuitas han ofendido y expuesto al odio y al desprecio público a casi 3000 trabajadores y sus familias", indicaron y resumieron: "En definitiva, el denunciado realizó manifestaciones agraviantes e injuriantes, con real malicia, al afirmar que los conductores de coches por aplicaciones roban para otros y son ilegales".

Dourado concurrió el miércoles a la Comisión de Hacienda de Diputados para expresar su rechazo a la iniciativa de equiparar los beneficios entre taxis, remises y conductores de las aplicaciones de transporte. Luego de comparecer, habló en rueda de prensa y expresó: "Esa competencia vino a robar el trabajo de los taximetristas, que hoy decimos que no".



"A los empleados ilegales de los coches de aplicación que quieran estar en planilla, aportar a BPS, tener aguinaldo y vacacional, que vengan a la Patronal del Taxi, que les vamos a dar trabajo digno, los vamos a hacer buenos conductores y no van a tener que robar para otros, como ellos roban para una empresa que está en Ámsterdam y no deja un mango acá en Uruguay", consideró.