“Combate a la impunidad” y “sentido común”: apuestas de Interior y Fiscalía contra violencia en el fútbol

La Justicia imputó este miércoles a cuatro personas por el homicidio de Washington "Washi" Simón, un barra de Nacional que fue baleado el 6 de enero en la Vía Blanca. A raíz del hecho, representantes de Fiscalía y del Ministerio del Interior realizaron una conferencia de prensa en la que, entre otros temas, plantearon cuáles son los planes para combatir la violencia en el fútbol.

En ese sentido, el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, afirmó: "El ministerio cumple su función de la prevención, disuasión y represión del delito. En estos casos en particular, el aumento de patrullaje en las zonas donde puede haber conflictividad, la aplicación de la Ley de Urgente Consideración" y "básicamente lo que acaba de ocurrir: el trabajo excelente de la Policía en coordinación con Fiscalía, que es el combate a la impunidad, que estos crímenes no queden impunes".



Por su parte, el fiscal de Corte, Juan Gómez, dijo: "Deseo que nuestra sociedad comprenda que los espectáculos deportivos son fundamentales en nuestras vidas, pero deben ser cumplidos sin el ámbito de la violencia, que debemos desterrar de una vez y para siempre".



El jerarca entiende que se empieza a "caminar en procura de desterrar la violencia" con la respuesta del sistema, con acciones permanentes y con la formación de listas de personas declaradas impedidas de concurrir a espectáculos públicos. Y "sobre todo con la conciencia que debemos ayudar a despertar en la sociedad de que la violencia de por sí no gana partidos, ni mayores adherentes a ningún club, y es impropia de una sociedad culta como la uruguaya".

Un periodista le preguntó a Gómez cuáles son los planes para generar esa conciencia, a lo que el fiscal de Corte respondió: "Uno acude al sentido común (...). El sentido común y la clara respuesta de los organismos", como la Policía, Fiscalía y la Justicia.



El jerarca afirmó que "las formalizaciones y la sanción penal deben surtir el efecto de que la gente piense que ese no es el camino". "Y es la esperanza que uno tiene: que el sentido común prime en la sociedad", agregó.



"Quienes tenemos más años, cuando íbamos al estadio estábamos juntos, hinchas de un cuadro y del otro, y no pasaban este tipo de cosas. La moraleja de todo esto es que la violencia solo crea dolor y es buena cosa que toda la sociedad, padres, madres y amigos reaccionen y entre todos tengamos el respeto de lo que es un entretenimiento, un partido de fútbol", añadió.



El fiscal entiende que el partido de fútbol "pude durar una o dos horas de dolor o alegría", pero al día siguiente los seres humanos continúan con sus "actividades normales". "Eso es situar los temas con el alcance que tienen. No vale una vida, ni la lesión de una persona el fanatismo por un cuadro de fútbol".