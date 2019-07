Cheques sin fondos: procesan a Zoulamian

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Justicia procesó al empresario y exdiputado suplente del Partido Nacional, Antonio Zoulamian, por reiterados libramientos de cheques sin fondos. El procesamiento lo dictaminó el miércoles 3 la jueza subrrogante Julia Staricco, porque la titular de la Sede, Ana de Salterain, se encontraba de vacaciones por la feria judicial, informó el portal Ecos.

Salterain confirmó a El País el procesamiento de Zoulamian. “Como tengo la causa más vieja contra el empresario, en mi juzgado se acumularon todas las denuncias en su contra”, dijo.

Zoulamian enfrenta, por lo menos, media docena de denuncias penales por libramiento de cheques sin fondos por una cifra millonaria. En principio, el empresario fue imputado por entregar once cheques sin fondos por un monto de US$ 284.301, además de otros nueve por una suma de US$ 45.332, según El Observador.

El 30 de abril de 2018, El País consignó que la Justicia tramita seis denuncias penales contra el escribano y prestamista, Antonio Zoulamian, acusado de haber estafado y haberse apropiado indebidamente de cerca de US$ 10 millones pertenecientes a unas 50 personas, según expresaron los denunciantes en un documento entregado en el Parlamento. A aquellas personas que le entregaban su dinero, Zoulamian pagaba un interés que oscilaba entre un 1,5 y 2% mensual en dólares, agregaron los damnificados.

Se trata de un interés muy superior al que otorgan los bancos por depósitos en moneda extranjera. En tanto, una fuente del entorno de Zoulamian dijo a El País que los supuestos perjuicios causados por el profesional son menores a los señalados por los denunciantes.En la Fiscalía de Delitos Económicos trascendió que el abogado de Zoulamian, Gastón Chávez, presentó un escrito para que se unifiquen todas las causas contra el escribano. La medida buscaba lograr una mejor defensa del acusado.