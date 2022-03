Los chats que utilizó el fiscal para inculpar a Nicolás Cendoya y a cómplices

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la mañana del 1° de junio de 2020, la presidenta de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), Mercedes Aramendía, alertó públicamente que se abrió una caja de pandora en el organismo. Y aseguró que habían expedientes encajonados y que se tomaron resoluciones irregulares y arbitrarias sin tener en cuenta informes técnicos. Ambos conceptos fueron relatados por el fiscal Diego Pérez en el pedido de procesamiento para el exdirector de la Ursec, Nicolás Cendoya y otras tres personas.

En un grupo de Whatsapp integrado por el exdirector de la Ursec por el Frente Amplio, su exsecretario, Gustavo Sorrentino, la exnovia de Sorrentino, Jimena Corbo y la exsecretaria de Cendoya, Luján Varela, comentaron las declaraciones de Aramendía. Poco después de esas conversaciones y en la misma mañana de ese 1° de junio, Sorrentino ingresó a la sede de la Ursec pese a que ya no era más funcionario de la institución.



Sin comunicar ni dar cuenta a nadie, Sorrentino manipuló y utilizó una máquina trituradora existente en la sede de la Ursec. Comenzó a destruir material que había en la oficina en la que hasta 15 días antes había cumplido funciones, según señala el pedido de procesamiento firmado por el fiscal Pérez.



Posteriormente, Sorrentino se retiró de la Ursec con efectos que no pudieron ser identificados por las actuales autoridades del organismo, advierte el fiscal.

A partir de las 11:50 horas del 2 de Junio de 2020, se sucedieron una serie de mensajes, ilustrativos donde surge que la también secretaria de Cendoya, Jimena Corbo, trasmitió por Whatsapp a su entonces novio, Gustavo Sorrentino: “Tuve problemas con Mercedes porque estuviste en la Secretaría y porque rompí papeles. Que te vieron triturar. Mercedes me habló a mí dos veces y con Oscar” (refiere al exsecretario de la Ursec, Oscar Mecol).



En otro chat, Corbo insiste sobre el punto: “Mercedes me preguntó qué habías venido a buscar, qué rompiste”.



Sorrentino: “Lo que destruimos eran impresiones que tenían apuntes míos y copias de relacionados con comentarios de Nicolás”.



Corbo: “Yo dije que yo rompí cosas mías, porque de hecho tengo que triturar”.



Sorrentino: “Bien, pero yo te estoy diciendo lo que trituramos. Le aviso a Nicolás (Cendoya) o a Luján (la secretaria)?”.

En otra parte del diálogo, Corbo advirtió a Sorrentino: “Revisaron las cámaras (de la Ursec)”.



Sorrentino: “¿Y? Qué salió?”.



Corbo: “Yo que sé”.



Sorrentino: “Quién mierda habrá abierto la tuba (habló sobre su ingreso a la Ursec)? ¿En qué quedó eso?”.



Corbo: “Y nada. Yo que sé, hablé con Nicolás (Cendoya) y Luján (Varela). Luján cree que fue Álvaro el que habló, pero cuando le conté los movimientos para mí fue Isabel”.

Al mediodía de ese 2 de junio de 2020, Jimena Corbo chateó a través de WhatsApp con Luján Varela, la entonces secretaria de Cendoya.



Corbo: “Me interrogó Mercedes Aramendía porque Gustavo estuvo en la Secretaría General buscando unos papeles”.



Varela: “¿Venís a Ursec?”.



Corbo: “Voy sí, te llamo apenas llego”.



El 3 de Junio de 2020, Aramendía se presentó en la Fiscalía donde denunció el ingreso de Sorrentino al organismo y agregó que un testigo lo vio destruyendo documentos.

Ese mismo día, mediante un correo electrónico, Aramendía comunicó a Cendoya y a Mecol la necesidad de convocar al Directorio de la Ursec para ordenar una investigación administrativa sobre el ingreso de Sorrentino a la unidad estatal.



A las 13:31 horas del 3 de junio de 2020, Jimena Corbo le dice a Sorrentino por WhatsApp: “Calmate un poco que la cosa está que arde”.



Sorrentino: “Me denunció penalmente. Hija de puta. La quiero matar. ¿La bolsa estaba vacía? Cuando la abriste, ¿no viste papeles?”.



Corbo: “Nicolás te va a llamar. Penalmente estamos todos metidos”. (…) “Quedate tranqui Nicolás te va a llamar y se van a ver supongo. Vos tranqui. Pero hoy no viene ni acá (por la Ursec).



Sorrentino: “A las 18:15 me encuentro con Nicolás”.

A las 18:30 horas del 3 de junio de 2020, Cendoya se reunió con el entonces secretario General de la Ursec, Oscar Mecol y con Gustavo Sorrentino para definir una estrategia en común en caso de que el Directorio decidiera iniciar una investigación administrativa por el ingreso irregular a la Ursec del exfuncionario.



A las 10:40 horas del 4 de junio de 2020, Sorrentino le envía a Jimena Corbo un reporte completo de la denuncia penal realizada por Aramendía en la Fiscalía sobre el ingreso irregular a la Ursec. Un minuto después, Jimena Corbo le manda un mensaje a Cendoya.



“Nicolás tengo el reporte completo de la denuncia que Mercedes hizo”, expresa Corbo.



Cendoya: “Me podes mandar una copia por acá”.



Corbo le remite a Cendoya por WhatsApp el reporte con todo el detalle de la denuncia de Aramendía en la Fiscalía.



Al incautar el celular de Cendoya y de otros implicados, el encargado de un departamento de la Dirección Nacional de Inteligencia informó al fiscal Pérez. En la reunión, el comisario se refirió a los contenidos de los celulares retirados y a la filtración de la denuncia realizada por Aramendía, según consta en el pedido de formalización del fiscal Pérez.

A su vez, Pérez informó a la Fiscalía General de la Nación sobre la eventual connivencia de un funcionario de Fiscalía con integrantes del grupo liderado por Cendoya y también se refirió a la filtración de la denuncia. La investigación sobre la filtración recayó en la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos de 2° Turno.



Durante la investigación se determinó que el reporte de la denuncia de Aramendía había sido remitido a Sorrentino por parte de un funcionario de la Fiscalía General de la Nación.



En la filtración participó al menos otro funcionario de esa misma dependencia que en este caso cumplía funciones en el mismo piso e incluso lo hacía en la Fiscalía de Flagrancia, cuyo titular es el propio Pérez. Tras la investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos, ambos funcionarios fueron procesados y condenados.

"Nos juntamos todos"

El 4 de junio de 2020, una vez que la abogada de la Ursec, Graciela Coronel remitiera al entonces secretario General del organismo, Oscar Mecol, el proyecto de resolución para habilitar la investigación administrativa por el ingreso de Sorrentino, se reunió el Directorio de la Ursec.



A instancias y por expresa oposición de Cendoya no se habilitó la posibilidad de realizar la investigación administrativa porque el acta que se había confeccionado en relación al ingreso irregular de Sorrentino no estaba firmada por un funcionario que había sufrido un esguince. Por ello, se resolvió en el Directorio continuara con el asunto el día siguiente.



El mismo día de la reunión de Directorio de la Ursec, Jimena Corbo se comunicó por WhatsApp con Sorrentino.



Corbo: “Hablé con Nicolás y nos juntamos todos. Pasen por acá a esa hora y me levantan. O voy a mi casa, agarro el auto y voy a donde me digan”.

A las 17:28 horas de ese día, Sorrentino le escribió a Corbo que iba a declarar a los medios que ingresó a la Ursec a romper documentos personales.



Corbo: “Dice Nicolás que no hables”. Sorrentino, demostrando que era “guiado” por Cendoya, le respondió: “Con nadie hablé”. Tres horas más tarde, Sorrentino envió otro mensaje a Corbo:“Nadie se va a salvar o pretender salvar hundiendo a otro, ni va a hundir a otro para salvarse, ni nada de eso, así que tranqui”.

Encuentro realizado con mucha discreción



El 5 de Junio de 2020, ocurre un intercambio de mensajes de WhatsApp entre el exsecretario de Nicolás Cendoya, Gustavo Sorrentino y su entonces pareja Jimena Corbo, señala el pedido de formalización de la investigación del fiscal Diego Pérez.



Corbo: “Pero te encontrás igual con Nico (por Cendoya)?”.

Sorrentino: “No. Estuve todo el puto día, esperando que sea la hora de encontrarme con Nicolás. Y me llama ahora Marcelo (no surge la identidad) y me dice: “disculpa; no sé si es tarde recién veo el mensaje que me mandó Nico, que te avise que no va, que ya se solucionó todo”. También el 5 de junio de 2020. Sorrentino le escribe a Corbo: “Cendoya pa fuera (de la Ursec). Por lo que entiendo ya designaron (a los nuevos integrantes del Directorio del organismo)”. Luego Sorrentino le envía un audio a Corbo: “Ta, ya están designados, o sea el de ayer fue el último directorio de Cendoya, ya que este si no se va hoy, se va el lunes. Ahí irán a tomar posesión del cargo otros dos directores. Eso es lo que te digo pa’ fuera. Si Cendoya podía hacer algo desde adentro ya no lo puede hacer”. El fiscal Diego Pérez expresó que las comunicaciones entre Sorrentino y Corbo “resultan por demás elocuentes” y “ dan cuenta por sí solas” de los “reales, efectivos y estrechos, vínculos” entre los imputados Nicolás Cendoya, Luján Varela, Oscar Mecol, Gustavo Sorrentino y Jimena Corbo. La Fiscalía agregó que Cendoya, su entonces secretaria Luján Varela y el exsecretario General de la Ursec, Oscar Mecol incurrieron en “conductas penalmente relevantes”. Luego el fiscal Pérez se explayó en su pedido de formalización de la investigación sobre Mecol. “Este (Mecol) tiene entre sus tareas y funciones asesorar al Directorio; resultando en ese sentido que el mismo, pese a que participó activamente como se dijo en distintas instancias, no puso de manifiesto ni comunicó de ninguna forma a la Presidenta de la Unidad ni a ningún otro funcionario el encuentro que mantuvo el día 3 de junio de 2020 con el director Cendoya”, dice el fiscal. Y destaca que quedó probado que desde el 1º de junio al 5 de junio de 2020, es decir, hasta que cesaron sus funciones en la Ursec, el único día que el Nicolás Cendoya no concurrió al organismo fue precisamente cuando recibió el correo de Mercedes Aramendía para citar al Directorio. Luego se reunió con Mecol y Sorrentino para buscar la forma de obstaculizar la investigación administrativa, a juicio de la Fiscalía.