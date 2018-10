Caso de Torre Trump va a Suprema Corte

La Suprema Corte de Justicia deberá poner punto final a la millonaria demanda interpuesta contra los responsables de la construcción de la lujosa torre Trump de Punta del Este, en Maldonado.

Los demandados, entre ellos el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y los accionistas argentinos de la empresa propietaria del edificio, respondieron en los últimos días contra el recurso de casación interpuesto por la demandante, Betina Kronenberg.

La demanda inicial fue superior al millón de dólares, explicó Álvaro Villegas, asesor legal de los demandados. En primera instancia, la jueza Ana Aberastegui falló a favor de la actora condenando a los inversores al pago de US$ 165.000. En segunda instancia, el tribunal de apelaciones de tercer turno desestimó la demanda.

Villegas explicó que la Suprema Corte de Justicia no entrará a fondo en el tema. "En esta instancia se debe analizar si la prueba fue valorada de acuerdo al criterio de sana crítica, sin ingresar en otros aspectos del caso", especificó Villegas.

El abogado señaló a El País que durante el trámite del expediente se generaron algunas situaciones imprevistas como la presencia en el juzgado de periodistas de los Estados Unidos. "Alguien les avisó", ironizó. De todas formas, los periodistas no pudieron ingresar a la audiencia por decisión de la jueza a cargo del caso, agregó Villegas, quien llevó el caso junto a su colega Mariela Clavijo.

Villegas reveló que no es el primer caso contra los mismos demandados. Existe otro similar que implicó a los mismos involucrados. El fallo fue a favor de la empresa y de la familia Trump. "Ese fallo solo condenó a la empresa Fortune International Realty al pago de $ 81.176 por concepto de licencia, salario vacacional, aguinaldo, horas extras, descanso semanal trabajado, indemnización por despido común, daños y perjuicios. Además, obligó a la misma empresa el pago de US$ 17.406 por concepto de comisiones impagas. "Hasta el momento la empresa propietaria de la Torre Trump no ha sido condenada en ningún juicio", indicó Villegas.

La demanda fue radicada el 28 de mayo de 2014 en el expediente fue caratulado como "Kronenberg Betina c/Faroy y otros. Demanda laboral". Entre los otros se encuentra el propio Donald Trump. Con el correr del tiempo, el expediente cambió de carátula. Asi para el Tribunal de Apelaciones de 3º turno, el caso pasó a denominarse "Kronenberg, Betina c/Trump, Donald y otros, demanda laboral". La demanda además de a la familia Trump incluyó a las firmas Faroy SA y Aetos SA. La primera empresa se la conoce en el ámbito comercial como Fortune International Realty y tiene su base en Miami. Es propiedad del cordobés Edgardo de Fortuna. La otra empresa, Aetos SA, es la empresa propietaria de la Torre Trump de Punta del Este. Ambas firmas estuvieron unidas para la comercialización de la Torre Trump.