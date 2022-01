Caso Schiappacasse: "No es buena cosa que todo el mundo pueda saber lo que declaró", dijo Gómez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fiscal de Corte Juan Gómez apuntó contra la filtración de información a la opinión pública en torno al caso del futbolista profesional Nicolás Schiappacasse, detenido en las últimas horas en Maldonado tras incautarle un arma 9 mm en un control de rutina previo al segundo clásico de verano.

"Creo que ha habido una difusión contraria a lo que establece la ley. No se trata de opiniones personales, sino el apego al Estado de Derecho. Hay situaciones que son de reserva, lo establece el Código de Proceso Penal (art. 259), que a veces no es buena cosa que todo el mundo pueda saber lo que declaró o no ante una autoridad administrativa un imputado sin que haya llegado siquiera a la Fiscalía", declaró esta mañana Gómez a Informativo Carve.

"Hay que tener cuidado, porque cuando hablamos de situaciones de violencia tenemos que erradicar todo lo que no sea lo correcto", añadió en esa línea, puntualizando que las personas que actúan en el procedimiento tienen "prohibido publicitar determinadas situaciones cuando se está en una investigación".

En tanto, indicó que Schiappacasse está convocado a declarar ante la fiscal Carolina Dean este jueves a las 10:00 horas. "Me causa hasta tristeza que una persona joven, con un futuro en una actividad muy especial, de gran relevancia, pueda prestarse a ese tipo de acciones de estar transportando al menos un arma de fuego con fines que la investigación dirá. En cualquier caso, son fines absolutamente nefastos para la propia sociedad", expresó el fiscal de Corte.

Sobre este caso puntual, lo consideró "un escalón más en el análisis de estos temas". "Uno piensa en un jugador profesional, con toda la responsabilidad que supone, que se preste, aparentemente porque el caso está recién por iniciar".



"Es un motivo que llama la atención, que nos lleva a repensar que hay muchas cosas más allá que uno pueda soñar con una sociedad distinta, hay muchas cosas que siguen estando mal en esta sociedad", valoró.