Audiencia de formalización por crimen de Lucas Zanolli será mañana; fiscal aguarda resultados de pericias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La fiscal Adriana Edelman, que lleva adelante el caso por el crimen del Lucas Zanolli, el joven que fue encontrado sin vida en el barrio Jardines del Hipódromo tras permanecer casi 24 horas desaparecido, fijó la audiencia de formalización para mañana jueves, informaron a El País fuentes de la Fiscalía.

Este miércoles se llevará adelante el control de detención, mientras se esperan los datos de varias pericias que fueron solicitadas, por ejemplo los resultados de la autopsia que se realizará para conocer las causas de muerte del joven y las muestras que se tomaron del vehículo.



La principal hipótesis que se maneja al respecto es que habría sido estrangulado, ya que no presentaba a simple vista signos físicos de violencia que pudieran indicar lo contrario.



Además del principal sospechoso de haber cometido el crimen, un hombre de 20 años, también se encuentran detenidas por el caso su madre y su hermana. De todas maneras, no se descarta que haya otros implicados.



Lucas fue denunciado como ausente en la noche del lunes, aproximadamente a las 21:00. En ese momento ya habían pasado cerca de dos horas desde que había salido con un presunto comprador a probar el auto que tenía a la venta. A la persona la había contactado a través de Facebook.



Fuentes cercanas informaron a El País que Lucas había hablado tres veces con el interesado en el vehículo. En el último contacto el hombre le preguntó si podía ir para probar el auto, y que iría con su madre.



En el medio de la búsqueda, además, uno de esos teléfonos de contacto recibió una llamada. Era una persona que decía que Lucas estaba secuestrado y pedía un rescate. Ese número, indicaron fuentes policiales a El País, tendría origen mexicano.



Si bien no se descarta ninguna hipótesis, no hay elementos para sostener que se haya tratado de un secuestro porque la información que manejaban quienes llamaron era la difundida en las redes sociales. Lo que se presume, es que aprovecharon la situación para pedir dinero a cambio.