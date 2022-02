Asociación de Fiscales analizará “escalada de afrentas” de figuras públicas en redes sociales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Willian Rosa, presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales de Uruguay, dijo en Informativo Sarandí este martes, que hay un “constante ataque y crítica hacia los fiscales”, pero que no es algo nuevo, sino que surge a partir del nuevo Código Penal.

El fiscal explicó que ante cada crítica, la asociación “toma nota de las cosas que se cuestionen para ver si se puede mejorar o explicar aquellos cuestionamientos que parten desde un punto de vista parcial que quiere dejar en claro una posición que no se condice con la realidad”.

Sobre el caso del allanamiento a Azul FM y a la casa del periodista Nacho Álvarez, al que ayer se refirió el fiscal de Corte Juan Gómez como “innecesario”, Rosa expresó que “lo que la gente tiene que saber es que los allanamientos suceden constantemente en la tarea fiscal y esto implica una afectación del derecho individual como es la privacidad, lo sagrado que es el hogar”. Y agregó: “La Constitución dispone que en determinadas circunstancias se puede afectar ese derecho en pos de llevar adelante una investigación cuando se está dilucidando un hecho con apariencia delictiva”.



Rosa manifestó que no quiere hablar sobre el tema en concreto dado que continúa en investigación y en reserva. Pero sí dijo que “no se puede creer que exista la posibilidad de que algunos ciudadanos tengan carta libre para cometer delitos y en la persecución de esos delitos o en la investigación haya determinadas cuestiones que estén vedadas. Lo que sí es una cuestión de ponderación de quien lo solicita, ponderación del juez de garantía que después lo evalúa y ponderación de aquellas jerarquías de las instituciones que en caso de que haya una denuncia contra funcionarios por una actuación indebida van a definir si hubo o no error”.

Además, adelantó que mañana se reunirá la comisión directiva y se analizará el tema para “llegar a posiciones consensuadas”. Para el presidente de la Asociación no se debe abordar la situación particular, “sino reunirnos a conversar sobre todo lo que se ha dado, esta escalada de afrentas contundentitas por parte de terminadas autoridades y de personas de trascendencia públicas en redes sociales respecto de la actuación de los fiscales y ver con mesura si corresponde dar nuestro punto d vista”.

Rosa también se manifestó sobre el Código Penal, que entró en vigencia en 2017: “A raíz de una explosión en los números de los delitos, desde las autoridades se asignaba “el efecto noviembre” y se decía porque los fiscales no imputaban había aumentado la criminalidad. Creo que es una tendencia que ha comenzado desde el preciso momento que arrancó el funcionamiento del nuevo código”, detalló.



Sin embargo, considera que en Fiscalía hay “carencias de recursos y eso tiende a la impunidad. (…) Teniendo en cuenta que los hechos ocurren, la ineficiencia del estado de la persecución penal por carencia de los recursos contribuye a la impunidad, entonces es una preocupación absoluta”. No obstante, dijo que dichas carencias no surgen por el nuevo código, sino que estaban desde antes, “pero no se publicitaba, al ser secreto no se publicaba. Ahora la ciudadanía puede tener una opinión más o menos exacta de lo que sucede y cómo transcurre el sistema penal, que es algo fundamental dentro del estado democrático”.