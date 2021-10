Tras renuncia de Díaz, Asociación de Fiscales reitera reclamo de que su sucesor sea “de carrera”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La renuncia del ahora ex fiscal de Corte Jorge Díaz reactivó las negociaciones que desde hace meses llevan adelante el oficialismo y la oposición para encontrar a la persona que ocupe el cargo a partir de abril del año que viene. Sin embargo, no son los únicos. Integrantes de la Asociación de Fiscales (AMFU) pidieron a los senadores que el próximo fiscal de Corte sea alguien de carrera.

"El perfil que a nuestro entender debería cumplir la próxima persona que sea designada" es que "sea un fiscal de carrera que tenga conocimiento de la institución, la problemática que se enfrenta y las posibles soluciones", indicó William Rosa, presidente de la asociación, a radio Monte Carlo, reiterando un pedido que había sido adelantado por El País.



Rosa aseguró que si bien ya se encontraban trabajando sobre esta cuestión, los tomó por sorpresa la decisión de Díaz. "El momento nos sorprendió porque no tuvimos ninguna alerta ni ninguna comunicación sobre esto", aseguró.



Quien también se pronunció al respecto de la renuncia del fiscal de Corte y de las venias necesarias para nombrar a una nueva persona en el cargo, fue el diputado colorado Gustavo Zubía. "La experiencia que he tenido en estos años me lleva a entender que van a comenzar muchas negociaciones porque se requiere una mayoría especial de dos tercios", dijo en declaraciones al mismo medio.



"De alguna forma quizás se le dé importancia al proyecto de ley que ya presentamos con la totalidad de la bancada del Partido Colorado, para llegar a un sistema colegiado para estructuración de la Fiscalía General. Puede ser una solución para destrabar en el futuro esa necesidad de mayorías especiales", dijo.



La propuesta, explicó, es la de formar un triunvirato conformado entonces por tres fiscales. "Vendría bien para tener más pensamiento crítico adentro de la Fiscalía y evitar posturas excesivamente autoritarias como se dieron en los últimos año respecto a los fiscales", expresó.

Negociaciones

La designación del nuevo fiscal requiere una mayoría especial en la Cámara de Senadores, que implica que al menos 19 legisladores voten a favor de la persona propuesta. Es por este motivo que se necesita que la coalición y el Frente Amplio lleguen a un acuerdo y puedan así nombrar a un nuevo fiscal de Corte.



"Para hacer una negociación de este tipo se necesita de por lo menos dos partes y una parte es el Frente Amplio que es el principal partido político del Uruguay", indicó este miércoles en rueda de prensa el senador Charles Carrera.



El legislador aseguró que desde su partido están dispuestos a ir por un camino de diálogo. "Nosotros hoy tenemos un gobierno, un oficialismo que no dialoga y en estos cargos, tanto por la vacante en la Suprema Corte de Justicia como de la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral, se necesitan mayorías calificadas", dijo.



"Tenemos un gobierno que se sientan entre ellos, hacen acuerdos y luego hacen público", expresó Carrera y agregó: "Si se quiere renovar se va a tener que hablar con el Frente Amplio".



Por su parte, el senador blanco Gustavo Penadés expresó que las conversaciones con la oposición ya comenzaron. "Ese diálogo lo hemos tenido en forma permanente", dijo.



"Necesitamos conseguir que 19 senadores levanten la mano y en ese sentido es en eso que tenemos que trabajar", expresó.

Tras la salida de Díaz, será el fiscal Juan Gómez el que ocupe el lugar de forma interina hasta abril, ya que hasta ayer se había desempeñado como fiscal adjunto de Corte.



Gómez tiene 65 años y una trayectoria de 44 años dentro del Ministerio Público. Pasó por las fiscalías de Rivera, Maldonado, Crimen Organizado y finalmente quedó a cargo de Homicidios, donde permaneció durante cuatro años.