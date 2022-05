"Cuando archivás 300 denuncias algún problema tenés", sostuvo Andrea Tuana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Intersocial Feminista se reunió este martes con el fiscal de Corte, Juan Gómez, para expresar sus reparos ante el archivo de 300 denuncias de delitos sexuales por parte del fiscal Raúl Iglesias, además de sus inquietudes por el manejo del caso de la presunta violación grupal en Cordón.

“Nos preocupa profundamente primero saber si se les informó a cada una de esas víctimas que su causa había sido archivada (y) la razón por la cual había sido archivada”, manifestó en conversación con Subrayado (Canal 10) Andrea Tuana, integrante de la agrupación, luego del encuentro.



“Cuando vos archivás 300 denuncias algún problema tenés tú como investigador, porque los delitos sexuales sabemos que son difíciles de probar", pero "justamente por eso tiene que ser personal especializado que sepa tomar las pruebas, buscar, investigar”, sostuvo la referente de la Intersocial y agregó que ese fue uno de los planteos que hicieron a Gómez.

También le expresaron su preocupación por la aparición de Iglesias en distintos medios de comunicación “hablando de un caso que está abierto, de un caso que tiene él, y que la denuncia que se hizo tiene un nivel de sensibilidad que no es adecuado al manejo que se está haciendo”, manifestó en referencia a la presunta violación grupal.



Además, Tuana criticó la intención del fiscal de que la medida cautelar de prisión efectiva para los tres hombres imputados en el caso sea reemplazada por la de prisión domiciliaria. “Este criterio nuevo que toma el fiscal” es “con un fundamento que no queda claro”, apuntó.



En este sentido, resaltó que además el fiscal habló del tema “en un programa radial donde el periodista (Ignacio Álvarez) tiene medidas cautelares respecto de la víctima porque ella se siente insegura, (siente) que hay un daño que se generó”.

Durante la reunión, Gómez fue “muy abierto”, escuchó los planteos de la Intersocial Feminista y “recibió toda la información”, sostuvo Tuana. “Nos planteó que ya están analizando y estudiando toda esta situación”, manifestó.



Ante la pregunta de si Iglesias debería dar un paso al costado de su cargo, Tuana respondió: “Lo que nosotras creemos es que así no se puede seguir trabajando. Queremos fiscales que tengan la sensibilidad, la formación, para poder proteger a las víctimas y hacer investigaciones exhaustivas".



"Lo que hoy nos ha mostrado este fiscal es que no ha trabajado de esa manera. Obviamente que si hay una transformación, por supuesto, pero si no, nosotras siempre estamos exigiendo personal especializado que sepa trabajar en la temática", aseguró.