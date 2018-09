Ancap perdió un juicio contra EXOR y debe pagar US$ 7,1 millones

Ancap deberá pagar un total de US$ 7.100.000 a la multinacional EXOR por incumplir un acuerdo de servicios concretado entre ambas partes en 2014 en el marco de un millonario negocio de intermediación de cancelaciones de deudas con Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

EXOR participó en dos operaciones de cancelaciones de deudas entre Ancap y Pdvsa. La primera fue por US$ 700 millones y la segunda por US$ 321 millones.



En la primera operación, EXOR fue dejada de lado, pero Ancap y Pdvsa realizaron la cancelación siguiendo la ingeniería financiera diseñada por la multinacional, señala la sentencia a la que accedió El País.

Para una segunda operación, EXOR se cubrió de un eventual incumplimiento por parte de Ancap firmando un acuerdo de servicios.



En dicho contrato, Ancap se comprometió a pagar a EXOR una multa del 1,75% de la deuda total a cancelar en la segunda operación (US$ 321 millones). Es decir, la multa representa la suma de US$ 5.630.000 más intereses desde la am- pliación de la demanda (US$ 7.144.000 en la actualidad).

Ancap decidió no pagar a EXOR por una resolución del gobierno central y quedó expuesta a la demanda de la compañía como lo advirtió en su momento el entonces presidente del ente, José Coya.

El juez Aguirre, en su sentencia, advierte que el contrato de transacción tiene fuerza de cosa juzgada -es igual que una sentencia- y, por ende, impide al magistrado un nuevo pronunciamiento sobre la cuestión y lo obliga a tomar en cuenta lo ya resuelto entre Ancap y EXOR sin que pueda discutirlo.

Ancap puede apelar el fallo.

La versión de EXOR.

Según la sentencia, la multinacional inició en 2013 un juicio por daños y perjuicios contra Ancap por el perjuicio que le causó haber desarrollado toda la estructura para que el ente cancelara con una quita de un 28% la deuda de más de US$ 700 millones que mantenía con Pdvsa.

EXOR realizó, con la plena aceptación de Ancap, todos los pasos tendientes al acercamiento con Pdvsa, preparación de documentos y concreción de una compleja operación.



“Pero a último momento, en forma injustificada y abusiva fue excluida de la operación vedándosele el beneficio económico”, dijo EXOR en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Reclamó al ente incumplimiento contractual, contrato consensual por el solo consentimiento de las partes e incumplimiento su obligación de actuar de buena fe.

Ambas partes solicitaron al juez Aguirre la suspensión del juicio civil.



En 2014, EXOR diseñó la segunda operación de cancelación de deudas entre Ancap y Pdvsa condicionando a la compañía privada a celebrar de antemano un contrato por escrito asentando la exclusividad concedida por la empresa estatal uruguaya a la multinacional.



En diciembre de 2014, Ancap y EXOR firman un acuerdo de servicios para ejecutar la operación Pdvsa 2015. En este caso, la quita alcanzó un 38%.

La versión de Ancap.

Entiende que EXOR no ha obtenido el consentimiento de Pdvsa, por lo que la transacción entre la multinacional y Ancap no prosperó. Y agrega que no llamó ni contrató a EXOR para la cancelación de dicha deuda siendo que esta se presentó a ambas petroleras estatales para ofrecerles una ingeniería financiera de cancelación de deudas.

Según Ancap, fue Pdvsa quien excluyó a EXOR, no el ente.

El fallo.

El magistrado sostiene que, en la primera cancelación de deudas entre Ancap y Pdvsa, no hay una relación contractual entre las partes que incluyan a EXOR. “La vinculación fue de la actora (EXOR) para con la empresa venezolana (Pdvsa); la exclusión y la sustitución de la multinacional fue por decisión unilateral de la petrolera” caribeña, dice Aguirre en su fallo. No obstante, el juez sostiene que, estando vigente el acuerdo de servicios entre EXOR y Ancap en la segunda cancelación de deudas, el único responsable es el Directorio del ente y no el Poder Ejecutivo como lo sostuvo la empresa estatal en el expediente. Es decir, “hay una responsabilidad exclusiva” de Ancap y, por ende, deberá afrontar la multa pactada en el acuerdo de servicios.

Los abogados de EXOR, Andrés Ojeda y Fernando Posada coincidieron en la misma conclusión a la que se llegó en el Juzgado Penal.

Marta Jara decidió no llegar a un acuerdo Un intercambio de mails entre Ancap, Pdvsa, la compañía de intermediación financiera EXOR y el banco suizo Societé Generale revela que la actual presidenta de Ancap, Marta Jara, decidió no llegar a un acuerdo con la multinacional pese a que contratos señalaban que el ente incumplió con la misma en dos negociaciones de cancelación de deudas con la petrolera venezolana Pdvsa. Jara y el gerente de los Servicios Jurídicos de Ancap, Leonardo Bianchi, se reunieron el 12 de julio de 2016 con el gerente César Addario y otros jerarcas de EXOR. En el encuentro, que duró un poco menos de una hora, Jara trasmitió a Addario que no iba a pagar la deuda con EXOR y agregó que esperaría el final del juicio civil. El fallo resultó negativo para Ancap.



Álvaro Delgado: “El fallo confirma la denuncia del Partido Nacional”

“Esta causa que le generará perjuicios al Estado, formó parte de uno de los capítulos de nuestra denuncia penal por la gestión de Ancap que terminó con jerarcas procesados”. Así tuiteó ayer el senador de Aire Fresco, Álvaro Delgado. El parlamentario, consultado por El País sobre la sentencia a favor de EXOR, dijo que Ancap “obró mal” en las operaciones de cancelaciones de deudas con la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). “El ente pidió los servicios de EXOR y luego los desestimó”, señaló el parlamentario blanco.



Delgado recordó que, en ese momento, el directorio de Ancap estaba presidido por Raúl Sendic. “Dijimos en su momento que esas decisiones iban a perjudicar el Estado uruguayo y ello se confirma ahora” con ese fallo, reiteró el senador nacionalista.



Delgado sostuvo que en seis capítulos de los 14 denunciados por el Partido Nacional se desprenden “horrores” y “hechos con apariencias delictivas”. En uno de los capítulos más controvertidos se encuentra el acuerdo firmado entre Ancap y EXOR, dijo Delgado, en alusión a que la administración se equivocó en su estrategia. “Por esos horrores fueron procesados exjerarcas de Ancap por abuso de funciones. Uno de ellos fue Sendic”, dijo el senador de Aire Fresco.



Agregó que las denuncias del Partido Nacional fueron confirmadas por la Justicia Penal y por la Justicia Civil.