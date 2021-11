Abogados de Operación Océano denunciaron a Darviña Viera; dicen que ocultó pruebas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Abogados de la Operación Océano presentaron dos escritos ante el fiscal de Corte, Juan Gómez, donde denunciaron que fueron perjudicados por la exfiscal del caso, Darviña Viera.

El primer escrito, firmado en forma colectiva por los penalistas, fue entregado a Gómez el 22 de octubre y se titula: “Denuncian irregularidades administrativas. Solicita que se disponga una investigación de urgencia”. El segundo escrito, que fue presentado ayer, lleva en tanto como título: “Ampliación de denuncia”. También fue rubricado por varios abogados.



En el primer documento entregado a Gómez, los defensores recordaron que, en una audiencia efectuada el 20 de octubre, la jueza penal de 33er Turno, María Noel Tornarelli, constató “graves irregularidades” en la realización de la investigación por parte de la fiscal Darviña Viera.



La jueza Tornarelli resolvió suspender esa audiencia y la convocada para el día siguiente y otorgó 10 días a la fiscal Viera para que recabe la declaración de un testigo que no fue grabado y para que permita el acceso a la misma a todas las defensas.

En su denuncia, los abogados defensores enumeraron las “graves irregularidades” constatadas por la magistrada como, por ejemplo, tomar declaraciones a testigos o a indagados que no fueron registrados en el sistema informático de la Fiscalía (Suippau) y, por ende, no fueron informadas ni proporcionadas a las defensas en tiempo y forma.



Los abogados señalaron, además, otras anomalías en el trabajo de la fiscal Viera, como “omitir” en actuaciones el lugar donde las mismas se realizaron, no entregar a las defensas pericias o análisis de memorias de celulares de indagados o víctimas y no llevar en debida forma el legajo de la investigación.



Indicaron que “las graves omisiones” detectadas por la jueza Tornarelli y el Tribunal de Apelaciones de 1er Turno, que generaron suspensiones de audiencias, afectan de “manera constante y reiterada” el ejercicio del derecho a defensa.



El escrito agregó que se perjudica a los imputados y profesionalmente a los defensores, por lo que entienden que deben adoptarse medidas correctivas y sancionatorias para que dichas prácticas no se repitan y se controle que los fiscales actúen apegados a la legalidad.

El 28 de octubre, Gómez dispuso el traslado de Viera por razones médicas a otra Fiscalía de Delitos Sexuales. Fue sustituida por la fiscal Mariana Alfaro. Cuatro días más tarde, Alfaro elaboró un informe donde señaló que Viera no ingresó a la carpeta investigativa 50 documentos referidos a actuaciones policiales, declaraciones de testigos y análisis de peritos, entre otros temas. Las supuestas omisiones o errores ocurrieron desde el 19 de marzo de 2020 hasta el 1° de setiembre pasado.



En su ampliación de la denuncia, los abogados aludieron al informe de Alfaro y señalaron a Gómez que Viera contó con mejores armas procesales que las defensas. “Se rompió la ley, se violaron los derechos consagrados en nuestra Constitución, se disminuyeron las garantías de debido proceso, se le dio a la defensa una espada más chica que la que tenía la Fiscalía y no se cumplió con lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dijeron.

El miércoles 3, Gómez se reunió con directivos de la Asociación de Penalistas del Uruguay y coincidieron en la necesidad de crear un sistema informático que permita a las defensas tener acceso a las carpetas investigativas de los fiscales.