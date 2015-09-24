Joven de 25 años es la tercer procesada por crimen del almacenero en Toledo

Los investigadores concluyeron que la mujer participó en el homicidio del almacenero de Toledo, crimen por el que ya fueron detenidos y recluidos dos jóvenes de 15 y 18 años.

El pasado 8 de septiembre un #almacenero de 59 años fue encontrado en el interior de su negocio, en Toledo, tirado en el piso y con una herida de bala en el pecho.

Por el crimen, en las últimas semanas fueron detenidos dos jóvenes: uno de 18 años que ingresó a la cárcel por coautor, y uno de 15 años que ya está en dependencias del INAU.

En las últimas horas la Policía detuvo a una mujer de 25 años que según las investigaciones está vinculada al homicidio.

La Justicia determinó que se la procese con prisión por un delito de homicidio muy especialmente agravado en calidad de coautora.

La mujer era buscada a nivel nacional y fue detenida en el departamento de Paysandú, según informa Jefatura de Policía de Canelones.



detenida en paysandú