La IMM quiere limitar el ingreso de más choferes socios de Uber

La Intendencia de Montevideo quiere cerrar el registro de choferes de aplicaciones de transporte. Fuentes del departamento de Movilidad de la comuna capitalina aseguraron a El País que se necesita la anuencia de la Junta Departamental para tomar esta medida, por lo que aún no hay una fecha definida para aplicarse.

La semana pasada, integrantes de la Asociación de Conductores Uruguayos de Aplicaciones (ACUA) se reunieron con Pablo Inthamoussou, director del área de Movilidad, con el objetivo de darle a conocer sus inquietudes sobre el funcionamiento del sector.

Uno de los principales problemas que le contaron al jerarca es que en las últimas semanas los choferes empezaron a notar una disminución en la cantidad de viajes que ofrecen. Según creen, esto se debe a múltiples factores. Uno de ellos es el de la oferta: hay cada vez más vehículos trabajando para las aplicaciones. Trabajadores de Uber dijeron que antes se activaba con más normalidad la tarifa dinámica —la función de esta app que incrementa el precio de la tarifa cuando hay mucha demanda y pocos coches—. Esto sucedía sobre todo en la salida de boliches. "Ahora no aparece tanto", dijeron.

"Tiene que haber una relación de oferta y demanda. Si alguna de las dos está mal, afecta. Si hay una relación de que es más la oferta que la demanda, nos matamos los trabajadores y nos vamos muriendo de a poco", señaló a El País Esteban Queimada, vocero de ACUA, uno de los gremios de choferes.

Hoy hay cerca de 3.900 choferes de aplicaciones en la ciudad, informaron desde la Intendencia. Según Queimada, si no hacían este reclamo, a la larga esta cifra seguiría aumentado y el mercado se saturaría.

Otros reclamos.

Los choferes, que tienen un sueldo promedio de entre 20.000 y 25.000 pesos, también mantuvieron el 7 de febrero una reunión con el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, a quien le manifestaron otros reclamos para el sector.

El más destacado por ACUA fue el subsidio por el combustible, como tienen los taxis, con el objetivo de alcanzar una mayor rentabilidad. Otro es la exoneración en la compra de un vehículo para renovar la flota. "La gente no ve la depreciación del auto", agregó Queimada.

Los aportes impositivos de estos trabajadores a la Dirección General Impositiva (DGI) dejó 104,7 millones de pesos en 2017, unos 3,6 millones de dólares, informó El País hace un mes. A su vez, los trabajadores pagan a la comuna $ 1,68 por kilómetro recorrido. Esto generó que en solo seis meses de 2017 la comuna recaudara unos 45 millones de pesos (unos 1.540.000 dólares).

Los trabajadores. que aseguran "estar en regla" y cumplir todas las exigencias. piden ahora una mayor presencia de inspectores de la comuna en las calles. Los sindicatos dicen que algunas de las aplicaciones despacha viajes a conductores que no cumplen con la normativa. En general, estos choferes clandestinos no se inscribieron en el BPS o no cumplen con las características del coche que indica el decreto.

La Comisión de Movilidad de la Junta Departamental de Montevideo se apresta a iniciar una discusión en marzo entre los distintos actores que comprenden el trabajo oneroso de pasajeros. El objetivo es "generar los ajustes que corresponden" a dos años de aprobarse el decreto, comentó a El País Claudio Visillac, edil frenteamplista e integrante de esta comisión.

Por mejoras.

La bancada oficialista tiene reuniones periódicas con la Intendencia en las cuales se debaten los distintos temas que afectan a la movilidad de la ciudad. El tema de restringir el registro de permisarios de aplicaciones, es "uno de los más importantes", pero hasta ahora no se ha tomado ninguna decisión en concreto".

"La situación ha mejorado porque hemos regularizado y mejoramos las condiciones para los pasajeros y los trabajadores. Y hemos equiparado dos servicios que eran tradicionales como el taxi y el remise y estos nuevos que han surgido", comentó Visillac.

En cuanto a las tarifas, Visillac comentó que la Intendencia puede fijar tarifas máximas cuando lo que se está cobrando es "desmedido". Por ahora, no han comprobado precios exagerados. "Además, creo que no le hace bien a las aplicaciones porque genera que el usuario vuelva al servicio tradicional o busque otra empresa", concluyó Claudio Visillac.

Por 12 horas recauda $ 70.000 pero le quedan libres $ 25.000

Un informe mensual de un trabajador de Uber, que tiene un vehículo marca Great Wall Volex C30, cuyo motor es de 1.5 centímetros cúbicos, muestra que llega a recaudar en total unos $ 70.000 en un mes, pero le quedan libres $ 25.000 en la mano.

Este informe, entregado al intendente Daniel Martínez, muestra que el trabajador hizo 250 kilómetros diarios en unas 12 horas por día de trabajo, en los cuales llegaba a ganar un promedio de $ 2.800.

A estos ingresos, el trabajador debe restarle el seguro que le cuesta 3.500 pesos al mes, la patente ($ 1.916), el combustible ($ 27.450), el service ($ 2.100, y lo hace cada 7.000 kilómetros cumplidos en 28 días). A estos costos se le suma el desgaste de cubiertas, más lo que paga a DGI ($ 1.700) y BPS ($ 4.500).

"No te vaya a pasar que te enfermes y no puedas manejar tu auto. Porque esos 70.000 disminuyen, pero los costos siguen igual", agregó Queimada.

Este análisis no toma en cuenta tampoco la depreciación del vehículo que, en general, los conductores de los gremios buscan vender luego de dos años de uso.