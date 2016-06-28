IMM envía a la Junta proyecto para que taxis se puedan pagar con STM

El objetivo de la comuna es ampliar el uso de la tarjeta STM a todos los medios de transporte públicos. Para esto las empresas deberán adecuarse a la nueva tecnología.

La Intendencia de Montevideo (IMM) aprobó un proyecto que habilita a los usuarios de medios de transporte con fines públicos, entre ellos los taxis, a pagar con efectivo o con tarjeta STM (Sistema de Transporte Metropolitano) ya sea post o pre pago, el cual ahora pasa a la Junta de Montevideo para su discusión.

El objetivo de la IMM es ampliar el uso de la tarjeta STM y alentar a que los usuarios hagan pleno uso de ella, estableciendo tarifas diferenciales "según se pague en efectivo o con tarjeta pre-pago o post-pago".

Para cumplir con los cometidos de la IMM, las empresas de transporte deberán "incorporar la tecnología establecida por la Intendencia para la expedición y venta de viajes en toas sus modalidades, pago en efectivo, tarjeta STM de pre-pago y post-pago, tarjetas de débito y crédito así como cualquier otro medio de pago que se implemente en el futuro".

En este caso, la norma incluye a los taxistas, quienes deberán incorporar el servicio de STM, "La IMM podrá disponer mediante resolución fundada la extención del uso de la tarjeta pre-pago y post-pago del STM al servicio de taxis", indica el proyecto.



Los taxis han sufrido mucho la delincuencia recientemente.Foto: F.Ponzetto

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