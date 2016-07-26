Hay paro hoy en limpieza y no descartan ir a la huelga

Municipales detienen actividades a las 10:00 y hacen asamblea.

El servicio de mantenimiento de la flota de limpieza de la Intendencia de Montevideo realizará hoy un paro desde la hora 10:00, para reunirse en asamblea a partir de las 12:00. Si bien hay unas 200 personas que trabajan para el Servicio de Mantenimiento, según informaron fuentes de Adeom a El País todos los comités de base pertenecientes a la División Limpieza fueron invitados a participar de la asamblea.

El orden del día consta de dos puntos. El primero tiene que ver con el análisis de las negociaciones por cargos, regulaciones y promociones, entre otros temas que atañen a la tarea como la seguridad laboral.

El segundo punto plantea "valorar la necesidad de iniciar una huelga general de trabajadores del servicio".

Consultado por El País, el director de Desarrollo Ambiental de la comuna, Óscar Curutchet, dijo ayer que "hay un conjunto de planteos que realiza la coordinadora de mantenimiento que tienen que ver con regularizaciones, promociones y estructura de cargos, sobre los que nosotros todavía no tenemos una definición para muchas áreas como pueden ser gomería, herrería o electricidad".

"Chupadoras" costaron $ 6:

La Intendencia de Montevideo gastó $ 6.567.261 en el arrendamiento de camiones con aspiradoras de basura durante los meses de marzo, abril y mayo. Los equipos fueron utilizados como apoyo en la coyuntura generada por el exceso de residuos en el entorno de los contenedores.

Las máquinas fueron contratadas a la empresa Baderey S.A. (A&N Tecnología Ambiental).

Residuos: contratar las aspiradoras costó más de $ 2 millones por mes. Foto: M. Bonjour

PROBLEMAS CON EL MANTENIMIENTO DE FLOTA