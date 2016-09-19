Hacen boquete e ingresan a sucursal del República

Ladrones quedaron grabados y no lograron llevarse nada. La sucursal permanecerá cerrada este lunes.

Lo que pudo haber sido un robo de enorme impacto mediático finalmente terminó como un fiasco delictivo, en el que dos ladrones que se fueron con las manos vacías quedaron registrados por las cámaras de seguridad.

El objetivo de los delincuentes era la sucursal del Banco República de Garzón y Carve, en Colón, que como todas las filiales del BROU entre semana tiene un intenso movimiento de clientes y caja.

El habitual asueto bancario del fin de semana fue seguramente lo que decidió a los delincuentes a intentar asestar el golpe en la noche de ayer, sobre las 20:00 horas, luego del intenso trabajo que les demandó hacer dos boquetes entre propiedades linderas, el último de ellos sobre la pared del banco.

Anoche, siguiendo los protocolos para este tipo de casos, la zona fue acordonada por la Policía y el Grupo GEO, que realizaron un gran despliegue de efectivos y unidades.

La incertidumbre paralizó a los policías durante los primeros minutos. Nadie sabía si los delincuentes se encontraban en el interior del banco, si estaban armados, o hasta qué punto estarían dispuestos a llegar en caso de atrincherarse y oponer resistencia.

Los uniformados treparon al techo de la institución e incluso Bomberos manejó la posibilidad de derribar la puerta principal. Pero ello no fue necesario. Los boqueteros escaparon ni bien se disparó la alarma, no sin antes quedar registrados por las cámaras de seguridad.

Los delincuentes realizaron distintos destrozos en el interior de la sucursal, pero no lograron robar nada, según confirmó anoche Eduardo Elinger, director del BROU, a través de su cuenta de Twitter.

Desde el Banco República informaron a El País que la sucursal de Colón permanecerá cerrada este lunes.

Trabajo paciente.

Junto a la sucursal del BROU ubicada frente al Corredor Garzón hay una mueblería y al lado un local comercial que desde hace tiempo se encuentra vacío y tiene sus ventanas tapadas con papel de diario.

Según supo El País, desde este pequeño comercio se hizo el primer boquete hacia la mueblería, desde la cual finalmente lograron ingresar al banco.

Un vecino comentó que el local había sido alquilado hace aproximadamente un mes y medio y que casi todas las noches, entre las 20:00 y las 21:00 horas, llegaba un hombre que se quedaba en su interior.

"El local todavía no abrió. Sentí varias veces ruidos, golpes. Pensé que estaban en reformas", declaró el vecino.

Todo parece indicar que ese hombre, de entre 30 o 40 años, estaba abriéndose paso hacia la sucursal bancaria a la que llegó a poner sus pies al menos con un cómplice. El "trabajo" tendría varios días y se habría acelerado este fin de semana, aprovechando que el BROU y los locales linderos se encontraban cerrados. La Policía trabaja con pistas para dar con el paradero de los delincuentes.

Policía y Grupo GEO desplegaron un fuerte operativo, pero los ladrones fugaron. Foto: Marcelo Bonjour

ROBO FRUSTRADO A SUCURSAL DEL BROU EN COLÓN