Fuerte cruce entre Riogas y el gobierno

Empresa acusa al Ejecutivo de estar omiso y Trabajo rechazó “los agravios” en comunicado.

La empresa Riogas y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) protagonizaron ayer un cruce de alto voltaje a raíz de la actitud del Poder Ejecutivo en el conflicto que desataron los trabajadores de esa empresa.

La compañía emitió una serie de consideraciones, donde asegura que "ha quedado rehén de una medida gremial absolutamente injustificada y violatoria de los convenios colectivos debidamente acordados".

El conflicto en el supergás se desató hace dos semanas, luego de que Riogas despidiera a tres empleados de una sucursal en Maldonado por manipular un arma en horario de trabajo, lo que fue registrado por las cámaras de seguridad.

Riogas criticó también al MTSS calificando su "actitud" de "omisa" ante lo que entiende es una "violación de los convenios colectivos acordados" con el sindicato.

La empresa asegura que la Ursea está produciendo una "sistemática lesión" a la inversión de Riogas por lo que anuncia que iniciará acciones legales. "No dejan más opción a nuestra empresa que la de iniciar las acciones jurisdiccionales pertinentes a los efectos de que el Estado responda por su actuación en este proceso", sostiene la compañía.

Poco después, el Ministerio de Trabajo emitió un comunicado rechazando las acusaciones de Riogas.

"Se rechaza la acusación de "actitud omisa" del MTSS por parte de la empresa Riogas S.A. del día de la fecha. Asimismo se rechazan los agravios a las autoridades uruguayas y a la normativa nacional, emitidos vía la red social Twitter, atribuidos al Sr. Gustavo Anselmi, uno de los principales accionistas de la empresa Riogas S.A", dice el comunicado ministerial.

El Ministerio afirmó que "exhorta al cumplimiento" de las cláusulas laborales y de "toda la normativa laboral", pero recordó que "el conflicto hoy se concentra en una sola empresa del sector. No hay conflicto con las otras empresas ni con las cámaras empresariales representativas".

]En Riogas dijeron a El País que los numerosos conflictos que se desataron este año "se deben a una práctica cuestionable y poco ética del sindicato, que decide tomar de rehén la operativa de las empresas y el abastecimiento a la población". Las fuentes explicaron que "lo hace para obtener mayores remuneraciones y beneficios para los trabajadores del supergás, que históricamente han sido considerablemente muy superiores al promedio en Uruguay". (Ver aparte)

Por otro lado, los informantes sostuvieron que "las medidas manifiestamente ilegitimas en las que ha incurrido la organización sindical en reiteradas ocasiones afectan el normal suministro a la población y están generando daños irreparables a la empresa", que pueden afectar "incluso su viabilidad". Sobre ese punto, las fuentes abundóaron señalando que los "incumplimientos del sindicato, que perjudican a la población en general y producen graves daños a Riogas que son irreparables, son incluso de tal gravedad que habilitan el mecanismo de denuncia del convenio colectivo correspondiente".

Se sostuvo además que "resulta más que evidente que las mencionadas medidas sindicales son abusivas en tanto no existe el menor equilibrio entre las reivindicaciones de la organización sindical y los perjuicios causados a la empresa Riogas y a sus clientes".

Riogas anunció que "emprenderá las acciones necesarias, conjuntamente con otras empresas y entidades gremiales del supergás para exigir que el sindicato cumpla con el convenio colectivo firmado en el MTSS, quien debería asegurar su pleno cumplimiento".

Se quejan de abuso sindical.

Desde Riogas se quejan de la magnitud de las medidas: "Resulta más que evidente que las medidas sindicales son abusivas en tanto no existe el menor equilibrio entre las reivindicaciones de la organización sindical y los perjuicios causados a la empresa Riogas y a sus clientes. No existe la menor proporcionalidad entre sus planteos y los daños que le generan a la Empresa y a la población".

DIVULGAN INGRESOS.

Salarios encima del promedio.

Ejecutivos de Riogas revelaron a El País la magnitud de los ingresos de los trabajadores de Riogas. Las remuneraciones salariales promedio que por todo concepto percibieron los trabajadores de Riogas durante el período comprendido entre 1° de enero y el 31 de agosto, a modo de ejemplo son: los Choferes de Granel promediaron mensualmente $ 246.000, los Operarios de Válvulas $ 234.000, los Operarios de Mantenimiento $ 207.000, los Operarios de Reprueba de Envases $ 149.000, los Choferes de Garrafas $ 132.000, los Operarios de Envasado $ 122.000, los Asistentes del Call Center $ 73.000, los Operadores de Mesa de Despacho $ 61.000, los Choferes de Planta / Puesto $ 60.000, los Operadores Telefónicos I $ 58.000 y los Pisteros de Puesto $ 57.000 Por otro lado, Anselmi destacó que los trabajadores de Riogas tienen, entre otros beneficios los siguientes: aguinaldo extra, salario vacacional extra, prima por antigüedad, premio por productividad, compensación por producto, media hora de descanso pago, se paga por 48 horas pero trabajan 40 horas, ticket comedor subsidiado", entre otros.

Acuerdo: no repartirán supergás después de las 21:00 horas. Foto: M. Bonjour

CONFLICTO EN EL SUPERGÁS SUBE DE VOLTAJE