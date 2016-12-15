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El País Información

Fue recapturado uno de los tres internos fugados de la Colonia Berro

14/12/2016, 23:37
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Colonia Berro: por los incidentes, fue convocado el grupo GEO pero no llegó a actuar. Foto: F.Flores.
Pelea entre internos de la Colonia Berro, Camino Las Piedritas, Pando, foto Francisco Flores, nd 20150710
Archivo El Pais

La Policía desplegó un fuerte operativo y se trabaja para encontrar ahora a los restantes dos internos que permanecen fugados del instituto de reclusión.

La Policía recapturó a uno de los tres internos que en la tarde del miércoles se fugaron de la Colonia Berro. Los tres jóvenes estaban en el patio, saltaron el muro y se fugaron.

Enseguida de detectarse la fuga, se montó un fuerte operativo policial, que permitió detener a unos 400 metros del hogar a uno de los internos.

El representante del sindicato de funcionarios del INAU (Suinau), Víctor Mango, dijo a Subrayado que cinco internos estaban en el patio al momento de concretarse la fuga.

Dos pidieron para volver a su celda, mientras que otros tres aprovecharon la distracción del funcionario para fugarse.

Al momento de la fuga solamente había cuatro funcionarias para custodiar los cuatro módulos del centro, dijo Mango.

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Colonia Berro: por los incidentes, fue convocado el grupo GEO pero no llegó a actuar. Foto: F.Flores.

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