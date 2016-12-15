Fue recapturado uno de los tres internos fugados de la Colonia Berro

La Policía desplegó un fuerte operativo y se trabaja para encontrar ahora a los restantes dos internos que permanecen fugados del instituto de reclusión.

La Policía recapturó a uno de los tres internos que en la tarde del miércoles se fugaron de la Colonia Berro. Los tres jóvenes estaban en el patio, saltaron el muro y se fugaron.

Enseguida de detectarse la fuga, se montó un fuerte operativo policial, que permitió detener a unos 400 metros del hogar a uno de los internos.

El representante del sindicato de funcionarios del INAU (Suinau), Víctor Mango, dijo a Subrayado que cinco internos estaban en el patio al momento de concretarse la fuga.

Dos pidieron para volver a su celda, mientras que otros tres aprovecharon la distracción del funcionario para fugarse.

Al momento de la fuga solamente había cuatro funcionarias para custodiar los cuatro módulos del centro, dijo Mango.



Colonia Berro: por los incidentes, fue convocado el grupo GEO pero no llegó a actuar. Foto: F.Flores.

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