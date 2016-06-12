FNR financió 78 tratamientos in vitro con óvulos donados

Se abrió plan piloto en clínica del Pereira Rossell pero no fue autorizado.

En un año, el Fondo Nacional de Recursos (FNR) aprobó la financiación de 579 tratamientos de reproducción asistida. En 78 de estos casos se trata de ovodonaciones, es decir, que requirió los óvulos de una donante anónima para lograr el embarazo. Es la práctica más cara y expertos advierten que los dineros que brinda el Estado no alcanzan "ni cerca" para pagarlos. Se abrió un plan piloto para llevar a cabo el procedimiento en una clínica del Pereira Rossell, pero esto no fue habilitado.

En total se presentaron 96 solicitudes de ovodonaciones. Se autorizaron, luego de un estudio de las historias clínicas de las pacientes, 78. "En el 80% de los casos se trata de mujeres mayores a 40 años", dijo a El País la presidenta del FNR, Alicia Ferreira.

La ley autoriza solo hasta febrero de 2017 que mujeres mayores de 40 años y menores de 60 años se hagan el tratamiento —esto se hizo así porque entre que se votó la ley y se autorizó la reglamentación muchas personas que estaban esperando el tratamiento se pasaron de edad. No hay cifras sobre cantidad de casos exitosos. El FNR no los contabiliza aún.

"El programa de ovodonaciones que tenemos nosotros no lo puede financiar el FNR", dijo a El País el doctor Guillermo Caprario, del Centro de Esterilidad de Montevideo (CEM), una de las tres clínicas habilitadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP) para realizar los tratamientos.

"No lo puede financiar porque no incluye el costo de estudiar a la donante ni los viáticos, no cubre nada. Por eso en este programa no pueden entrar pacientes que vienen por el FNR", señaló Caprario. E insistió: "El estudio al donante es caro, cada estudio de ADN sale 1.600 dólares. Se estudia a los donantes de punta a punta, es todo muy estricto".

CEM, explicó Caprario, cubre al donante los viáticos de transporte y además le paga por las jornadas de trabajo perdidas. Dijo que el FNR les ofreció a las clínicas tramitar licencias en el Banco de Previsión Social (BPS) para los donantes, "pero esto no tiene porque cubrir a trabajadores que se mueven por su cuenta".

Consultada sobre este punto, Ferreira precisó "que los aranceles que paga el FNR fueron acordados con las clínicas que hoy hacen los procedimientos".

El sistema funciona a través de copagos que se calcularán según lo que ganen quienes quieran acceder a algunos de los cuatro procedimientos que financia el FNR. El denominado ciclo completo, que incluye medicación y transferencia embrionaria, tiene un costo de $ 162.200 —todo esto siempre según una tabla de costos que fue elaborada por el MSP.

La determinación sobre lo que se debe pagar se hace según la suma de los sueldos nominales de la pareja y varía dependiendo de la cantidad de intentos a llevar a cabo. Se puede hacer hasta tres veces. Si entre los dos no llegan a $ 30.520 nominales, en un procedimiento de ciclo completo para el primer intento no deberán pagar nada, para el segundo 10% ($ 16.220) y para el tercero 20% ($ 32.440).

La tabla de porcentajes elaborada por el MSP marca cinco tramos: el primero es el de $ 30.520, el segundo hasta $ 61.040, el tercero hasta $ 103.768, el cuarto hasta $ 183.120, y el quinto de esta cifra en adelante. Las parejas ubicadas en este último tramo deben pagar entre el 85% ($ 137.870) y el 95% del tratamiento ($ 154.090).

En caso de que la pareja necesite más que el ciclo completo, los procedimientos adicionales llevan a un aumento del costo que se hace bajo la misma lógica. Estos son la transferencia de embriones criopreservados, que tiene un costo de $ 43.393; el tratamiento con semen donado, $ 4.580; y biopsia testicular, $ 50.384. Estas eran las reglas de juego que se plantearon; sin embargo en la CEM insistieron que las ovodonaciones no se pueden realizar porque no se llega a la plata necesaria como para cubrir el tratamiento.

Público.

El mes pasado se empezó a trabajar en el Hospital Pereira Rossell en un plan piloto para llevar a cabo ovodonaciones en una clínica de reproducción asistida del centro público, pero esto fue, aparentemente, denegado por las autoridades. Aparentemente, porque la dirección del centro y el FNR tienen versiones distintas sobre lo que sucedió.

"Propusieron un proyecto de ovodonaciones, entonces nosotros lo elevamos al FNR y la respuesta no fue afirmativa. De hecho ahora hay que consultar sobre el tema al Instituto de Órganos y Trasplantes", dijo a El País el director del Pereira Rossell, Federico Eguren.

Ferreira, en tanto, dijo que el FNR no denegó la posibilidad de abrir la clínica, porque este "no tiene la posibilidad de dar autorizaciones o no darlas, es un financiador; quien autoriza o no es el MSP". El País consultó al Ministerio sobre este tema, pero no obtuvo respuesta. De todas formas, Ferreira advirtió que aunque se abra un programa de ovodonaciones en el sector público, esto no quiere decir que se abaraten los costos para las familias. "Si hay un centro público el FNR le va a pagar el mismo arancel que a los privados, porque así está dispuesto en la ley. Es lo que se hace con todos los Institutos de Medicina Altamente Especializada, públicos y privados, que realizan procedimientos financiados por el FNR", dijo Ferreira.

Preguntas frecuentes.

¿Qué debe hacer una pareja que quiera acceder a un tratamiento de Reproducción Asistida de alta complejidad?

Una vez tomada la decisión, la primera consulta la deberán hacer en el prestador de salud en que se atienda la mujer. El ginecólogo tratante es quien debe recomendar el tratamiento y quien podrá iniciar el trámite ante el Fondo Nacional de Recursos (FNR).

¿Qué incluye el plan cofinanciado por el FNR?

Incluye tres ciclos de estimulación/intentos, cada uno de ellos con hasta tres transferencias embrionarias. No importa si la persona ya se hizo este tratamiento por su cuenta antes, el Fondo igual tiene la obligación de financiar estos tres nuevos intentos. Una vez que se presenta la solicitud, la persona debe esperar una semana.

¿Cuáles son las clínicas que fueron habilitadas por el Ministerio de Salud Pública (MSP), para llevar a cabo los tratamientos?

Centro de Esterilidad Montevideo (CEM), Centro de Reproducción Humana del Interior (CERHIN) en Montevideo y Salto, Clínica Suizo Americana. El usuario puede elegir cualquiera de estas para realizar el tratamiento con el FNR.

¿ya nació algún niño producto de estos tratamientos?

Sí, el 29 de marzo pasado nació Valentino, el primer bebé a partir de una fecundación in vitro financiada luego de la aprobación de la ley de Reproducción Asistida. El nacimiento fue en el sanatorio central de Crami en Las Piedras y por cesárea. La noticia de que la pareja había tenido éxito en el tratamiento alentó a otros.

El FNR cubrirá los costos. Foto: Archivo

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