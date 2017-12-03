Femicidio en un pub de Dolores: fue a buscar a la mujer, la sacó a la fuerza y le disparó

FEMICIDIO

El hombre de 62 años sacó del lugar a la mujer de 32 años y una vez en la puerta le disparó en la cabeza.

daniel rojas Dolores

La comunidad de Dolores amaneció consternada por un crimen en un pub céntrico de la ciudad. Un hombre de 62 años mató de un disparo a una joven de 32 años con quien mantendría una relación extramatrimonial. La fiscal Adriana Sampayo encabezó la investigación para determinar lo sucedido.

El hecho se registró sobre las 4 de la madrugada en el local Luna Pub de Artigas y Gadea. La joven, de iniciales M.N.B.D, estaba con un grupo de amigos cuando fue sorprendida por el hombre que vive en Mercedes pero que viajaba periódicamente para encontrarse con la mujer.

Ingresó en su vehículo al estacionamiento privado del local y la sacó a la fuerza a punta de revólver ante la mirada de algún testigo que ya fue citado por la fiscal.

La información extraoficial indica que cerca de la puerta el hombre le exigió que le mostrara el celular y cuando la joven bajó la cabeza, el individuo de iniciales M.M le disparó con su arma calibre 38 en la frente. La víctima era madre de una adolescente de 14 años y una niña de 7.



Policía Científica de Dolores. Foto: Daniel Rojas

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Descontrolado, el homicida ingresó nuevamente al pub y comenzó a efectuar varios disparos. Pocos segundos después llegó la Policía, lo redujo y quedó detenido a disposición judicial.

Dos jóvenes que habían estado en el pub fueron hasta el lugar en las primeras horas del tarde, sin creer lo que había ocurrido poco después de que se fueron.

u201cElla vivía a media cuadra de mi casa cerca del molino Cadol. Un amigo me contó que cuando notó que la sacaban a la fuerza salió a ver lo que pasaba y le dijo: '¿qué estás haciendo?'. Además escuchó: 'esta no me va a joder más'", mientras la joven estaba tendida en la vereda. La respuesta no se hizo esperar: u201c'Vos no te metás', y le apuntó con el armau201d.

El joven salió corriendo y escuchó otro disparo. Creyó que le habían tirado. Se metió al local, se ocultó entre la gente y poco después llegó la Policía. Los jóvenes que contaron estos detalles, prefirieron no identificarse por miedo a represalias.

Rosa, una vecina que vive enfrente al pub, indicó que no se enteraron de la tragedia hasta las primeras horas de hoy. u201cSentimos bochinche como siempre, ruido de motos pero nunca los disparos. Cuando nos levantamos nos enteramos de lo que había pasadou201d expresó la vecina.

Recientemente el Parlamento sancionó el proyecto de Ley que modificó los artículos 311 y 312 del Código Penal, en los que se introdujo el femicidio como figura especialmente agravada de homicidio a una mujer por su condición de género, con penas de hasta 30 años de cárcel.



Familiares de la víctima llegan a la Fiscalía. Foto: Daniel Rojas