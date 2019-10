Es falso que Lacalle Pou haya dicho que aumentará el IRPF si es presidente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un contenido viral sostiene que el candidato a la presidencia del Partido Nacional (PN), Luis Lacalle Pou, aumentaría el impuesto a las Renta de las Personas Físicas (IRPF) en caso de ser elegido el próximo 24 de noviembre. El mensaje, que se difundió por diversas cuentas de Facebook y Twitter y superó las 3.000 interacciones en menos de 24 horas, es falso. El líder del sector Todos no dijo que pretenda aumentar esa carga impositiva.



“Luis Lacalle dijo ayer en televisión que va a aplicar el IRPF desde los $14800 de sueldo; hoy es a partir de los $29000, tas seguro de lo que vas a votar?”, señala uno de los posteos de Twitter publicado el 29 de octubre. Pero, en ninguna de las entrevistas en las que participó el candidato blanco el lunes 28 se hizo mención a ese punto.



Verificado constató que las más recientes declaraciones de Lacalle Pou sobre el tema del IRPF fueron en un encuentro de la Asociación de Dirigentes del Marketing (ADM), en abril de este año. Y lo que declaró no fue lo que indica el tuit viral, sino su deseo por subir el mínimo no imponible ($ 29.078), en la medida que las cuentas públicas lo permitan. “Queremos trabajar sobre las franjas más bajas del IRPF. Si hoy prometo que voy a hacerlo en poco tiempo les estoy mintiendo”, detalló. También agregó que este impuesto “debería tender” a aplicarse en función de la renta neta, en lugar hacerse sobre la renta bruta, que es lo que indica la reglamentación actual.



Las franjas de IRPF que rigen a partir del 1 de enero de 2019 establecen que el mínimo no imponible es de $29.078, lo que significa que los salarios nominales inferiores a este monto no pagan este tributo.



Verificado corroboró que en ningún capítulo del programa de gobierno del PN se propone modificar las franjas que están establecidas en la actualidad.

