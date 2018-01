FA moviliza su militancia en medio de conflicto con el agro

Con un acto en Piriápolis, el domingo 4 de febrero se celebra el 47 aniversario del Frente Amplio, fundado en 1971 por el general Líber Seregni, entre otros. Más allá de lo simbólico de la fecha, algunos dirigentes pretendían medir fuerzas con los productores movilizados el 23 en Durazno. Desde la Presidencia de la coalición, se dejó en claro que la instancia no puede ser una respuesta al agro más allá de que sirva para respaldar al gobierno en medio del conflicto con los productores.

La aclaración fue realizada por el propio presidente del Frente Javier Miranda en una reunión de la Mesa Política del pasado viernes, contaron a El País participantes del encuentro. Aunque llamó a aprovechar el "envión" que provocaron las protestas de los agropecuarios y movilizar el mayor número de personas.

"No nos estamos midiendo con el agro, no va por ahí la apuesta. De hecho estamos convencidos de que muchos de los reclamos del agro tienen sentido y el presidente (Tabaré) Vázquez acaba de anunciar una batería de propuestas. Nunca estuvo en nuestro ánimo ni menospreciar, ni competir, ni despreciar la movilización del agro", dijo a El País el secretario político del Frente Amplio Gonzalo Reboledo. Según explicó, competir con la movilización de los productores en Durazno sería como hacerlo con el acto del Pit-Cnt que se hace cada 1° de mayo. "La lógica no va por ahí", aseguró Reboledo.

En redes sociales bajo el hashtag #47FA_Piria ya se comenzó a promover la participación de militantes el próximo domingo frente al Pabellón de las Rosas. Si bien el tema del agro ocupará un lugar dentro del acto, no será el único. Hoy se ajustarán los detalles en un Secretariado Ejecutivo que se convocó para definir las características del mismo.

Aunque no se quiere relacionar directamente el acto del Frente con la protesta del agro, dirigentes políticos consultados por El País coincidieron que es fundamental que el acto sea importante en el número de personas que participen y por ese motivo se contrataron buses para facilitar el transporte de militantes desde el interior del país a Maldonado.

Desde hace algunos años, los actos por el aniversario del Frente se celebran en el interior. El anterior tuvo lugar en Durazno y convocó a unas 3.000 personas. "La idea es que al igual que el año pasado vayan compañeros de todos los departamentos, los presidentes de todas las Departamentales estarán en el escenario", comentó Reboledo.

El secretario general del Partido Comunista y senador Juan Castillo dijo a El País que en evaluaciones realizadas por su sector se ha visto que "el tema central del acto no puede ser una respuesta al agro", por lo que hay preocupación de incorporar al mensaje un conjunto de temas como la negociación colectiva y la Rendición. "Hay un trabajo de la estructura para llevar militantes, pero no estimamos números (...) El acto no es únicamente una respuesta al agro, pero es la primera movilización de masas del Frente y los frenteamplistas deben manifestarse respaldando a su fuerza política", subrayó Castillo.

El diputado socialista Roberto Chiazzaro señaló a El País que "no hay que tomar el acto como una respuesta al agro". Desde su punto de vista "tomar una medida de este tipo sería polarizar el país". Según dijo, el acto debe servir para pasar raya en lo que entiende son "logros" como el haber mejorado la distribución de la riqueza, la salud o la educación a pesar de "algunos debes" en infraestructura y vivienda.

Los tres oradores serán Miranda, la vicepresidenta Lucía Topolansky y Susana Hernández, la titular de la Departamental del Frente Amplio en Maldonado. Aunque tendrán enfoques distintos, los discursos tocarán la problemática referida al enfrentamiento entre el gobierno y el agro.

En una declaración pública, el Frente denunció el "oportunismo político" de algunos de los que alientan las movilizaciones en el campo. Si bien se mantiene este concepto, se quiere dejar en claro que no se debe alentar la falsa dicotomía entre campo y ciudad.

Agrupación.

Antes de realizarse el acto en Piriápolis se reunirá a la hora 14:00 la Agrupación Nacional de Gobierno en la Colonia Cooperativa Artigas, ubicada en la ruta 93 en el camino de los Arrayanes. Los tres informes estarán a cargo de Miranda, Topolansky y el prosecretario de la Presidencia Juan Andrés Roballo.

El que dará el presidente del Frente estará centrado en los desafíos programáticos, ya que este año se definirá el texto que contendrá las bases para un eventual próximo gobierno. Para diciembre de este año, se reunirá el Congreso que deberá aprobar el programa y las candidaturas para el 2019.

En tanto, Topolansky colocará el foco en la Rendición de Cuentas que deberá entrar al Parlamento antes del 30 de junio. En los primeros días de febrero, se instalará un grupo para discutir el tema a nivel parlamentario y acordar los puntos sobre los cuales se discutirá el proyecto, ya que es el último incremento de gasto.

Por su parte, Roballo hará un informe sobre el desafío que implica para el gobierno la discusión de 173 grupos y subgrupos de Consejos de Salarios. Lo que supone un año conflictivo, debido a la cantidad de sindicatos que negociarán.