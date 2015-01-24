En dos días incendian 2 comisarías móviles

Dos comisarías móviles, que estaban en desuso fueron incendiados en las últimas dos madrugadas. Ambas están en jurisdicción de la Seccional 17a.

Según indicaron fuentes policiales, en los dos casos se trataba de comisarías que ya estaban en desuso y que eran utilizadas por gente sin hogar para dormir allí.

El primero de los casos ocurrió en la madrugada del jueves, cuando el hombre que vivía en la comisaría móvil ubicada sobre la Avenida San Martín, a pocos metros de Camino Casavalle, prendió fuego dentro del contenedor que utilizaba desde hacía varios días como vivienda.

En la madrugada del viernes, el contenedor que funcionaba como Comisaría móvil en Leandro Gómez y Timbúes también fue incendiado. Según la Policía en este caso fueron jóvenes que estaban en la zona y lo prendieron fuego "por diversión".

En este contenedor vivían dos personas que hacía varias noches que no se quedaban en el lugar.

Ambos contenedores ya habían sido incendiados tiempo atrás y ninguno de ellos se estaba utilizando como comisarías móviles.

"Los contenedores están en total abandono. Quedaban solo los esqueletos. Ni siquiera le quedaban las puertas", señalaron fuentes policiales consultadas para esta nota.

No obstante, a primera hora de ayer, circularon versiones de que estos dos incendios se configuraban dentro de atentados contra la Policía.

"Esto está lejos de ser un ataque a la Policía", informó uno de los efectivos consultados por El País.

Si bien la Zona 3 tiene la potestad para sacar los contenedores del lugar aún no lo ha hecho. Sin embargo, los efectivos consultados señalaron que luego de estos dos atentados, los contenedores que funcionaban como comisarías móviles y que están en desuso serán sacados de los puntos en los que habían sido originalmente colocados.

Barrio Marconi