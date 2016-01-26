Empleado de Uber y taxistas terminaron a los golpes

Uber calificó el acto como “criminal” y presentó denuncias.

Ayer, una discusión entre un empleado de la empresa Uber y un taxista terminó a golpes de puño. "Lo sucedido es una grave afrenta a la dignidad humana y al libre trabajo de nuestros funcionarios. Sucesos como este son inaceptables, se han presentado las denuncias correspondientes y confiamos en que las autoridades seguirán, como hasta ahora, haciendo todo lo posible para contener estos actos criminales", afirmó Uber ayer mediante un comunicado de prensa.

Hasta ahora, las acciones de los taxistas para amedrentar a quienes consideran sus competidores "desleales" se habían limitado a acciones de intimidación e insultos.

Ayer, los taxistas, por segunda vez, se concentraron frente a las oficinas de Uber en la Ciudad Vieja. "Vinimos a darles la despedida, porque la semana pasada nos dijeron que se iban de este lugar, por eso vinimos", aseguró el secretario general de la patronal de taximetristas, Javier Fardín. Si bien el gremio de patrones no se adjudicó la concentración en el lugar, apoyó la iniciativa del grupo de taxistas.

Pelea.

Sobre las 15 horas de ayer, un funcionario de Uber salía de las oficinas cuando se encontró con la caravana de taxistas. "Nos estás quitando el trabajo, sos un pirata", le dijo uno de los taxistas al funcionario, mientras que este les contestó: "yo soy un profesional, presto servicios para Uber". La discusión pasó a mayores cuando ambos se pusieron cara a cara. Un par de palabras más y comenzaron los golpes. El funcionario de Uber, que se estaba yendo, volvió a entrar y fue asistido por un médico, según indicaron a El País representantes de la empresa en Uruguay. "Tenía golpes en el rostro", aseguraron. En tanto, el taxista se fue del lugar. Personas que trabajan en el edificio dijeron que dos taxistas "subieron al tercer piso, con cámaras fotográficas y tomaron imágenes".

Un funcionario de Uber presentó la denuncia. Foto: A. Colmegna

crece la tensión