El boleto común aumenta a $ 26

El intendente de Montevideo anunció en conferencia de prensa la suba de $ 2 pesos para el boleto común y $ 4 el de dos horas, que pasará a costar $ 42. Lo mismo para los diferenciales. La suba será a partir de la medianoche del viernes.

A partir de la medianoche del próximo viernes el boleto común capitalino subirá $ 2.

Actualmente cuesta $ 24 y pasará a costar $ 26. El viaje de una hora para quienes tengan la tarjeta STM también pasará a costar $ 26 y el de dos horas $ 42, al igual que los de las líneas diferenciales. El boleto céntrico saldrá $ 19.

El boleto A jubilado o pensionista pasará a costar $ 8, mientras que el de B jubilado o pensionista saldrá $ 13.

El viaje a los estudiantes categoría A saldrá $ 13 y para la categoría B saldrá $ 18,20.

A fines de agosto la Intendencia de Montevideo había anunciado la suba, señalando que que en la paramétrica de cálculo del precio del boleto los salarios tienen la mayor incidencia.

El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, había dicho en aquel entonces que la principal causa de la suba del boleto de ómnibus es el aumento en los salarios del transporte.

Según el intendente los precios no son baratos porque el sistema de transporte está muy extendido, lo usa poca gente y para recorrer grandes distancias.

Durante el último año de la administración de Ana Olivera, la Intendencia de Montevideo intentó hacer un solo ajuste anual, pero debió hacer tres.

Pese a que el boleto de Montevideo es uno de los más caros de la región, podría costar cerca de 27% más si no contara con distintos subsidios. El boleto está subsidiado por tres mecanismos: un aporte municipal para estudiantes y jubilados; un subsidio al combustible (del Ministerio de Transporte) y aportes —para mantener el precio— del Ministerio de Economía y Finanzas.

El problema de la basura.

Martínez dijo hoy que seguramente en el correr de la semana se solucionará el problema de acumulación de basura que afecta desde hace días a varios barrios de Montevideo.

Entrevistado en Inicio de Jornada de radio Carve, Martínez aseguró que "ante los problemas, uno debe tratar de desentrañar dónde estuvo su origen para poder ver el error" y que lo que está sucediendo en la capital tuvo su origen en un "problema estructural" que ya existía.

El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, Óscar Curutchet, había señalado a El País ayer miércoles que los atrasos en la recolección se debían a tres factores: los problemas en la flota de camiones y maquinaria (entre otras cosas por la falta de repuestos); las dificultades para hacer la descarga a partir de las lluvias que estropearon la caminería del vertedero de Felipe Cardoso, y un concurso interno en el que participaron unos 40 mecánicos del área de Limpieza, a quienes les corresponden 5 días de licencia para poder estudiar.

"Tal vez el hecho de que el 80% de los mecánicos estaban todos juntos en un concurso cinco días es un hecho que puede agravarlo, pero el problema existía estructuralmente", señaló hoy el intendente.

Y agregó que ya han mantenido reuniones para encarar el tema de manera global: "Estamos trabajando en un plan director global (...) El tema ha empezado a solucionarse", dijo Martínez, y añadió: "Calculo que para esta semana estará solucionado".

El jerarca reconoció que "de repente algún camión más se puede necesitar, sobre fin de año seguramente salen las compras", pero insistió en que es un tema que debe encararse globalmente.

"Este tipo de trabajo nos va a permitir tener un programa, para el año que viene, que seguramente será tener dos plantas de preclasificación que implique separación de papel y cartón, plásticos", dijo.

Martínez señaló que en el tema de la basura hay un aspecto "educacional", ya que "muchos son muy respetuosos", pero otros no.

"Hay que educar, encontrar soluciones", dijo.

Daniel Martínez entrevistado en la cápsula. foto: Darwin Borrelli.

