Video viral de acto escolar: el maestro dice "viva sexto año" y ANEP archivó el caso

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) arcivó el caso de un video que se viralizó en los últimos días, en el que se ven niños en ronda cantando en una escuela tras finalizar el baile del pericón. Sobre el final del video radicaba la polémica, ya que hubo quienes aseguraban que un docente grita "Viva el Frente Amplio" mientras otros sostenían que decía "Viva sexto año".

Un ivestigación de la División Jurídica puso fin a la polémica tras escuchar los testimonios de 16 personas y ver otros videos que comprueban que el maestro dice "Viva sexto año", según una resolución a la que tuvo acceso El País. Brindaron su testimonio docentes, un no docente y padres de alumnos.

La situación había sido denunciada el miércoles por el diputado nacionalista Alfonso Lereté, quien indicó a El País que esta escena se habría registrado en una escuela de Casarino (Canelones) durante un acto de fin de año. A Lereté le siguieron otros políticos de la coalición y Frente Amplio que cruzaron críticas en redes sociales.



"No podemos cobrar al golpe, no podemos ante el primer grito decir 'señores acá separen del cargo', no, no. Hay que dar las garantías del debido proceso, escuchar a todas las partes y luego resolver", había enfatizado el viernes el presidente de la ANEP Robert Silva, quien remarcó que es lo que ha hecho "siempre" bajo su mandato.