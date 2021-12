Silva dijo que este viernes se podría contar con informe sobre video viral en acto escolar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), informó que se investiga un video que se viralizó en los últimos días, en el que se ven niños en ronda cantando en una escuela. Sobre el final del video radica la polémica porque hay quienes dicen que se grita "Viva el Frente Amplio" mientras otros sostienen que se afirma "Viva sexto año".

La situación fue denunciada el miércoles por el diputado nacionalista Alfonso Lereté, quien indicó a El País que esta escena se habría registrado en una escuela de Casarino (Canelones) durante un acto de fin de año. Lereté, en su condición de presidente de la Comisión de Educación y Cultura, se puso en contacto con la directora general de Primaria, Graciela Fabeyro, para solicitarle un informe para determinar la "autenticidad" del video.

A Lereté siguieron otros políticos de coalición y Frente Amplio que cruzaron críticas en redes sociales.

De los creadores de Educación, Educación, Educación, llega el “viva el Frente Amplio” en un acto escolar. Espero que las autoridades reaccionen inmediatamente y se expulse a los responsables cuanto antes. La herencia que nos dejó 15 años de decadencia pic.twitter.com/XcYB9XslLC — Diego Rodríguez (@Diego__RS) December 16, 2021

Este viernes de mañana, en diálogo con Apertura Sport (890 AM), Silva estimó que en esta jornada se podrá contar con un informe sobre el video, tras el inicio en las últimas horas de una investigación rápida que activaron las autoridades de la educación.



"Me inundaron el celular con estos videos", dijo el jerarca graficando la viralización de estos videos donde se recogen diferentes interpretaciones de la frase final.



"Públicamente se dice, se afirma, se condena y se pide sanciones", pero lo que la administración de la educación "tiene que hacer es desarrollar una investigación", aseguró el presidente de la ANEP.



Lo que se inició fue una "investigación rápida" de 48 horas, que es lo que la normativa establece bajo el nombre de "información de urgencia". El proceso es llevado adelante por la inspección correspondiente del centro educativo, en este caso del departamento de Canelones.



Contó que este jueves la inspección concurrió al centro y "labró actas" tras "interrogar a maestras, padres y la comunidad educativa". Consultado sobre si hubo reparos desde maestros a la hora de declarar, Silva señaló que de acuerdo a la información que le fue proporcionada por Fabeyro "todos declararon".



"Se va a dar cuenta lo que se constata en el marco de escuchar a todas las partes", y mientras se está en una "actitud de expectativa" sobre este asunto. En ese sentido, adelantó: "Esperemos hoy tener los resultados de esa información de urgencia que hizo la inspección para darla a conocer públicamente".



Sobre todo se está investigando si el grito, del que hay versiones encontradas, surge de un padre que graba el acto escolar o de un maestro, que tuvo su posterior arenga de los niños, dijo Silva. Además, se evalúa si fue editado o no el video en cuestión.



"No podemos cobrar al golpe, no podemos ante el primer grito decir 'señores acá separen del cargo', no, no. Hay que dar las garantías del debido proceso, escuchar a todas las partes y luego resolver", enfatizó el presidente de la ANEP, quien remarcó a continuación que es lo que ha hecho "siempre" bajo su mandato.



Valoró además que la administración ha actuado por este caso "correctamente" para brindar "garantías" a todas las partes. En caso de constatarse que hubo un cántico vinculado con aspectos políticos partidarios, se estaría ante una "cuestión de gravedad" que "obliga a actuar", aseguró.