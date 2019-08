UdelaR cayó 112 puestos en el ránking de las mejores universidades del mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El CWUR (Center for World University Rankings) dio a conocer los resultados del sondeo que realiza año a año para conocer las mejores universidades del mundo.

Dicho organismo evalúa nivel de educación, calidad, investigación y reconocimiento para establecer dicha clasificación con los mejores centros de estudios.

El único representante uruguayo en el ránking es la Universidad de la República (UdelaR), que se encuentra en el puesto número 837. Respecto al año pasado, cayó 112 lugares (725).

Comparado con la región, Argentina aparece tres veces en el ránking entre los primeros 1000 y Brasil en 21 ocasiones.

Entre las 10 mejores universidades se encuentran ocho de Estados Unidos y dos del Reino Unido.

Top Ten

1) Harvard University



2) Massachusetts Institute of Technology



3) Stanford University



4) University of Cambridge



5) University of Oxford



6) Columbia University



7) Princeton University



8) University of California, Berkeley



9) University of Pennsylvania



10) University of Chicago

Si querés ver el ránking completo, hacé click aquí.