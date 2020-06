Las tres posibles salidas de la crisis que maneja el colegio Pocitos Day

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los padres de alumnos del Pocitos Day School, que había anunciado su inminente cierre, solicitaron un cuarto intermedio hasta el martes para evaluar tres posibles salidas a la crisis que atraviesa el colegio. Esta espera significa que los socios de la institución no se presentarán aún al concurso de acreedores, mientras se define una negociación.

El colegio viene arrastrando una deuda de US$ 800.000. Y para seguir funcionando hasta fin de año necesita unos US$ 40.000 extra cada mes. Este último monto cubre los pagos de salarios y el alquiler de la histórica casona de la calle Ponce, dijo Fernando Di Stasio, uno de los padres que asistió a la reunión de ayer.



La absorción de los alumnos por parte de otros colegios no es tan sencilla. Por más que algunas instituciones manifestaron su compromiso para recibir a los estudiantes y que no pierdan el año lectivo, en el caso de los colegios los padres debería negociar las bonificaciones y en algunos casos perderían el pago adelantado de la anualidad.



En este sentido, explicó Di Stasio, cabría la posibilidad de que se mantenga la razón social (Pocitos Day School) si un inversor se hace cargo de pagar en fecha esos US$ 40.000 mensuales y luego renegociara la deuda. Es decir, en lugar de una liquidación, se pasaría a un concurso de acreedores y se crearía una nueva administración. La Justicia designaría un interventor y en unos meses, de aprobarse el concurso de acreedores se negociaría la deuda.



Según supo El País, son cinco los inversores interesados en el colegio (uno de ellos es un grupo extranjero).



Las otras opciones serían cerrar y empezar en un local nuevo, negociando con el propietario actual. O crear una cooperativa de padres.