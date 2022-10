"Robert Silva botón" y reclamos por presupuesto: los mensajes en la marcha "por la educación pública"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la nochecita de este jueves se llevó a cabo la marcha “por la educación pública”, desde la Universidad de la República (Udelar) hasta el Palacio Legislativo.

Entre los manifestantes se escucharon frases como “Robert Silva botón”, “tengo los zapatos rotos de tanto caminar por un presupuesto justo para trabajar” y “este pueblo no cambia de idea, pelea, pelea por la educación”.



“Señor, señora, no sea indiferente, la educación del pueblo no se compra, se defiende”, entonaron en una canción.

El secretario de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), Emiliano Mandacen, definió el encuentro como una "marcha multitudinaria (...) Esperemos que esto marque un antes y un después, venimos insistiendo en que haya ámbitos de negociación reales. Esto es una prueba del aislamiento que tiene la transformación educativa con respecto a los principales actores de la educación y esperemos que se instalen ámbitos de negociación reales en las próximas horas”, afirmó.



También indicó que la Rendición de Cuentas, que tuvo la sanción definitiva este jueves de madrugada, “implica un retroceso profundo para la educación pública en su conjunto, y para la Universidad ni que hablar”.