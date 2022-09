Secundaria resolvió impedir la ocupación de centros educativos por parte de estudiantes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Secundaria, con el apoyo de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), resolvió impedir la ocupación de centros educativos por parte de estudiantes. La medida provocó que el lunes adscriptos e inspectoras impidieran a los jóvenes tomar los liceos Dámaso, Miranda y Zorrilla. Según supo El País, la misma resolución podría adoptarse para centros educativos.

La directora general de Secundaria, Jenifer Cherro, aseguró que el objetivo es “hacer primar los estatutos vigentes en Secundaria” y salvaguardar los derechos de “todos los estudiantes y docentes”.



La medida fue consultada y respaldada por el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y se aplicará también para UTU.

Reglamento

Las ocupaciones han sido uno de los mecanismos de protesta de gremios estudiantiles y sindicatos para oponerse a la reforma educativa que impulsa el gobierno.



Aunque generan preocupación a la interna de la ANEP, hasta ahora no hubo otra resolución más allá de la desocupación, por lo que la decisión de Secundaria marca una nueva etapa.



El lunes, estudiantes de los Liceos Zorrilla, Miranda y Dámaso intentaron ocupar sus centros educativos y recibieron la negativa de inspectoras que acudieron al lugar. Se trató de la primera aplicación de la nueva normativa, que para Cherro no hace más que evidenciar que existe una falta de “jurisprudencia que justifique la ocupación por parte de estudiantes”.

Lo que asegura que está vigente para la docente, y sustenta la determinación, es la normativa para estudiantes, docentes y no docentes. Es decir, los estatutos de cada uno de estos órdenes.



Por ejemplo, el estatuto del estudiante indica en su 15° artículo que los alumnos deben tener un “orden necesario para el desarrollo de la actividad educativa con el respeto de derecho a estudiar que tienen todos y cada uno de los educandos”.



Para Cherro, cuando los estudiantes ocupan esto no se cumple, porque se entorpece la posibilidad de que entren docentes, funcionarios y otros jóvenes.



La docente también hace referencia al estatuto del funcionario no docente, que en su artículo 3° dice que “el funcionario deberá denunciar inmediatamente que tenga conocimiento de hechos irregulares del servicio o que puedan afectar el servicio”, y al “estatuto del funcionario docente en los artículos 64 y 65”.

El reglamento no deja lugar a dudas, según la jerarca de Secundaria, ya que impulsa “garantizar el derecho de todos”. “La mayoría quiere ir a trabajar, quiere dictar clase y quiere recibir clase”, dijo.



En caso de darse una nueva ocupación por parte de estudiantes, la directora general de Secundaria afirma que “se pedirá la desocupación al Ministerio del Interior y se volverá a impartir clases”. En el caso de los docentes la normativa se mantiene y ante ocupaciones se solicitará a la Policía que actúe desalojando a los profesores.

Subsistemas

Ayer, se llevo a cabo una reunión entre autoridades del Codicen de la ANEP, Cherro y el director general de UTU, Juan Pereyra. Allí se conversó sobre la determinación de Secundaria y la posibilidad de ampliar la medida al resto de los subsistemas.



Consejeros oficialistas aseguraron a Cherro que se marcó un “antes y un después” con un mensaje que entienden “necesario”.



En el caso de UTU ya es un hecho que rige la misma decisión. Según Pereyra “no se trata de sumarse a la medida de secundaria, sino cumplir la reglamentación”. En las escuelas técnicas no hubo ocupaciones de estudiantes, pero de existir serán impedidas.



Primaria no ha tenido ocupaciones, pero en formación docente sí y la situación preocupa. En este subsistema no corren los mismos reglamentos, por lo que la ANEP continuará desocupando.