Secundaria: estudiantes que ocupen centros pueden enfrentarse a tareas comunitarias y días de suspensión

Estudiantes que ocupen centros educativos pueden enfrentarse a tener que realizar tareas comunitarias o a “algún día de suspensión”, sostuvo este viernes en rueda de prensa la directora general de Secundaria, Jenifer Cherro.

“Los estudiantes saben que les rige el Estatuto del Estudiante y también saben que no pueden obstaculizar el derecho a los demás al estudio. Yo tengo derecho a plantear una discrepancia, pero mi derecho termina donde empieza el de los demás. Si usted en un liceo tiene 2.000 estudiantes y tiene 15 en una Asamblea, no son representativos para decidir una ocupación”, expresó la directora.



“En los estatutos dice que los alumnos no pueden interferir con el normal funcionamiento de las clases y si así fuera el estudiante debe ser llamado al Consejo Asesor pedagógico y puede tener un problema disciplinario”, indicó.



“El estudiante no es un trabajador y por tanto no le asiste un derecho a la extensión de huelga que sería la ocupación”, señaló Cherro.



“Nosotros tenemos 307 liceos en todo el país. En estos momentos, esos intentos de entrada a los centros educativos se dan en dos o tres centros. Hagan entonces un tanto por ciento de qué universo significa eso. Entonces, (da) que es un mínimo de liceos que están en esa situación y habrá que ver cuántos días se han perdido de clase, lo cual atenta contra sus propias trayectorias”, aseguró.



Cherro también sostuvo que se está notificando a los equipos directivos de los centros en los que hay ocupaciones “sobre cómo proceder”.