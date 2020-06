Ranking: dos universidades uruguayas entre las 500 mejores del mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El QS World University Rankings, que clasifica año a año a las mejores universidades del mundo, muestra a dos centros uruguayos entre las primeras 500: la Universidad ORT y la Universidad de Montevideo (UM).

La ORT, la primera uruguaya que aparece en la nómina, se encuentra en el puesto 462 mientras que la UM está 30 lugares después (492).

La Universidad Católica del Uruguay (UCU) y la Universidad de la República (UdelaR) quedaron fuera de la selección, pero el QS World University Rankings las ubica en el rango que va de los 801 a las 1.000 mejores.

Son las únicas cuatro universidades uruguayas que aparecen comprendidas en el informe.

El top ten de las mejores universidades del mundo lo conforman cinco de Estados Unidos, cuatro del Reino Unido y una de Suiza.

Las 10 mejores

1) Massachusetts Institute of Technology (Estados Unidos)



2) Stanford University (Estados Unidos)



3) Harvard University (Estados Unidos)



4) California Intitute of Technology (Estados Unidos)



5) University of Oxford (Reino Unido)



6) Swiss Federal Institute of Technology (Suiza)



7) University of Cambridge (Reino Unido)



8) Imperial College London (Reino Unido)



9) University of Chicago (Estados Unidos)



10) UCL (Reino Unido)



El QS World University Rankings es elaborado de acuerdo a seis métricas: reputación académica (40%), reputación del empleador (10%), proporción facultad/estudiante (20%), citas por facultad (20%), ratio internacional de profesores (5%) y proporción de estudiantes internacionales (5%).