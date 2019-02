Solo 2% de quienes pierden la asignación retoma los estudios

Javier Lasida

“Los que más critican las asignaciones familiares son aquellos que quedaron fuera del beneficio pero por muy poco. Sin embargo, la evidencia empírica demuestra que son una de las mejores innovaciones de políticas sociales y que, en todo caso, puede discutirse el diseño y monto.



Otros critican las condiciones y no el foco, pero en este caso piensan que al quitar las condicionalidades se transforman en una renta básica universal y no es así. El Partido Independiente sostiene que es necesario mantener las condiciones de estudiar y del control en salud, pero modificando el diseño y que sea el Mides quien ejecute la política y no el BPS”.