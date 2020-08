Paros en Secundaria: sindicato se moviliza en todo el país a lo largo de toda la semana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (FeNaPes) tiene previsto para esta semana una serie de movilizaciones en todo el país, que incluye un paro de 24 horas el próximo jueves en Montevideo.

"Nos movilizamos para seguir promoviendo el necesario 6% del producto interno bruto para ANEP, UdelaR y Utec, más 1% para investigación e innovación. Nos movilizamos contra un ajuste que pone en riesgo la calidad de la educación que recibirán nuestros estudiantes. Este recorte redundará en grupos superpoblados, recorte de horas docentes, falta de equipos multidisciplinarios, entre otros retrocesos que afectarán sobre todo a los sectores más vulnerados", justificó FeNaPes.

Además, el sindicato aseguró que la "Ley de Urgente Consideración y este presupuesto quinquenal de recorte" plantea "una reforma de la educación que no contempla a sus trabajadores ni al estudiantado, pero estimula intereses privatizadores".



"Nos movilizamos porque defendemos una educación pública que garantice los principios históricos de laicidad, obligatoriedad y gratuidad. Nos movilizamos porque sin educación pública no hay futuro y no es opción quedarnos quietos", agregó.