Una maestra uruguaya está entre las 50 finalistas del Global Teacher Prize

Su creatividad y sus ganas de llevar el conocimiento a todos los alumnos lograron que hoy Marcia Hernández, maestra de la escuela N° 17 Serafín García de Vergara, Treinta y Tres, sea una de las 50 docentes finalistas del Global Teacher Prize 2021, que nomina a profesores de todo el mundo.

Hernández ya había sido destacada como maestra del año, un anuncio que fue realizado por el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, luego de que ganara el Premio ReachingU al docente uruguayo 2020 por el proyecto Radio Alegría.



Radio Alegría fue un proyecto que surgió durante los primeros meses de la pandemia, luego de que las clases presenciales fueran suspendidas. Si bien había formas estipuladas de mantener el contacto y también los cursos, Hernández sabía la importancia de que sus estudiantes pudieran escucharla.

“¿Y si puedo generar un espacio de radio para que mis alumnos me escuchen?”. Esa fue la idea que dio paso a varios días de tutoriales, investigación y videos de YouTube y que terminó en la creación de una radio que tenía a la docente como conductora y a los alumnos como audiencia.



De esa forma, Hernández logró la cercanía que tanto le hacía falta y que el proyecto trascendiera. "A mi me encanta ser maestra, amo ser maestra y elegí ser maestra. Todos los días elijo venir acá y soy feliz con los gurises", contó a El País.



Ahora la escuela cuenta con un estudio de radio especial, que se logró en base al premio de US$ 5.000 de RechingU para que Radio Alegría siga entusiasmando a los alumnos más allá de la pandemia.