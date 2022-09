Un 59% de liceales egresó de sexto año en 2021, según ANEP; aumentó 2 puntos respecto a 2020

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

De acuerdo al último Monitor Educativo Liceal, presentado este viernes, el 58,7% de los estudiantes de sexto año de liceo —del Plan Reformulación 2006— egresó en 2021. Esta cifra representa "un aumento cercano a dos puntos porcentuales en comparación con el año anterior", indica el informe de ANEP. La cantidad de egresados del último año liceal se traduce en más de 12.000 estudiantes.

Juan Gabito, consejero de ANEP, consideró este viernes que las estrategias de acompañamiento que se adoptaron en el subsistema Secundaria en 2021, todavía en un contexto de pandemia, dieron resultado porque "pese a que las exigencias en materia de educación y pasaje de grado fueron superiores a las del año 2020, los resultados fueron mejores".

Egreso de estudiantes en sexto año en 2021. Foto: Captura ANEP

"La opción Físico-Matematico presenta el mayor porcentaje de egreso (67,5%) y se registra además que las mujeres tienen un egreso mayor al de los varones. Esta última característica se observa también en las restantes opciones de 6to", agrega el texto respecto a la culminación del Bachillerato en el año lectivo 2021.

"En los últimos años, la promoción en Ciclo Básico aumenta anualmente considerando los promovidos con hasta tres asignaturas pendientes del curso. En el 2021 alcanza el 82%", agrega el documento tomando en cuenta el Plan 2006.



En ese sentido, de los estudiantes promovidos en primero, segundo y tercero de liceo en el año 2021, "el 78.5% lo hizo sin asignaturas pendientes".



Actualmente, "de los estudiantes de Ciclo Básico, más de 16.000 cursan en diferentes modalidades con extensión del tiempo pedagógico".

Otro aspecto que se expuso este viernes fue la matrícula de este año. "En 2022 se incrementa la matrícula total y de Bachillerato, mientras que disminuye en Ciclo Básico".

Al respecto, Gabito destacó que "el problema más de fondo es el sistema educativo no retiene a todos los estudiantes que tendrían que estar y que la educación media no resulta atractiva ni funcional para la mayoría de nuestros estudiantes".



"Tenemos 14.000 personas privadas de libertad y 18.000 con penas alternativas, y en su mayoría son jóvenes, quiere decir que el sistema no les llegó", graficó.