Hoy se abrieron 721 escuelas rurales con 5.669 alumnos

Son 751 las escuelas rurales unidocentes que hay en Uruguay. De estas, 729 comenzaron hoy las clases, mientras que las restantes 22 no lo hicieron en su gran mayoría porque el personal docente se encuentra en cuarentena por el COVID-19. También hay dos casos, uno en Florida y otro en Lavalleja, en que los centros no abrieron porque no tienen cubierto el cargo de auxiliar de servicio.

El gobierno anunció la semana pasada que con el inicio de las escuelas unidocentes serían unos 6.000 los estudiantes que comenzarían hoy las clases. Las cifras oficiales, en tanto, señalan que la cantidad exacta es 5.669. Los alumnos que van en escuelas rurales en Uruguay en realidad son unos 16.500, pero como las autoridades decidieron que abrieran hoy sus puertas solo las que tienen un solo maestro, la cifra se ve sensiblemente reducida.

De las 751 escuelas, hay 310 que tienen cinco niños o menos. El promedio es de 12 por centro, señala a El País el director del Departamento de Educación Rural de Primaria, Límber Santos.

Las cifras oficiales dicen que el departamento que tiene más escuelas rurales de un solo docente es Tacuarembó, con 68. Le siguen Rivera con 60 y Colonia con 58. El que tiene menos es Flores, con 19. Canelones, que es el único departamento que en el registro de Primaria está dividido por zonas, tiene un total de 39 (22 en el centro, 15 en el oeste y dos en la costa).

Cerro Largo tiene 55 y es donde menos escuelas pueden empezar hoy debido a la situación sanitaria; siete permanecerán cerradas. Montevideo no cuenta con escuelas rurales.

En cuanto a los alumnos, el departamento que más tiene en instituciones unidocentes es Colonia, con 543. Le siguen San José con 490, Tacuarembó con 452, Cerro Largo con 400 y Canelones, 387. El que menos tiene es Río Negro con 192, seguido de cerca por Rocha, con 197.

Clases y pandemia

En cuanto al protocolo para la vuelta a las aulas, no hay diferencias en cuanto al que se implementó en abril de 2020, cuando también las primeras en comenzar fueron las escuelas rurales. Esto es: alfombra mojada con agua con hipoclorito o amonio cuarentenario en la puerta para que los estudiantes se limpien sus zapatos, uso de tapabocas obligatorio en los docentes (opcional en los estudiantes), limpieza y desinfección de los salones, y debida ventilación.

“El protocolo es de fácil cumplimiento ahora. La mayoría de las escuelas que abren son construcciones de hace 100 años que hoy tienen 10 alumnos o menos. Se trata de los centros más seguros en cuanto al espacio que puede haber entre estudiantes”, explica Santos.

Muchos de los niños que comienzan hoy las clases lo hacen tras no haber podido conectarse a través de las plataformas web con sus docentes desde la suspensión de la presencialidad, el 17 de marzo pasado.

“Hay zonas con conectividad aceptable, que han permitido que los alumnos se comunicaran, pero hay también áreas donde la conectividad es intermitente o no existe”, explica Santos.

De todos modos, los maestros han buscado alternativas. En algunos lugares, señala el jerarca, se han comunicado por WhatsApp, “que no requiere un nivel de conexión tan bueno”. También hubo casos en que la tarea se hizo con papel y lápiz: los docentes les dejaban a los alumnos lo que tenían que hacer en un almacén del pueblo, los estudiantes lo levantaban, lo hacían, lo volvían a llevar a la almacén y el docente iba a buscarlo. En Tacuarembó y Lavalleja, en tanto, el nexo fue la radio.

La matrícula de las escuelas rurales suele fluctuar mucho, sin embargo de 2020 a 2021, “por primera vez en por lo menos cincuenta años”, de diciembre a marzo, el número de estudiantes se mantuvo estable. “No bajó, pero tampoco subió”, cuenta Santos.

“Los movimientos se dan siempre porque gente que busca una alternativa laboral suele ir al campo, se traslada a un lugar y permanece allí por corto tiempo. Estos, a los que llamamos jornaleros migrantes, son los que hacen mover la matrícula, que muchas veces cae porque se mudan a centros más poblados. Entendemos que esta vez lo que pasó fue que la movilidad que hubo sucedió entre zonas rurales y que la población que se perdió se compensó”, explica el jerarca.

Luego de que hoy comiencen las escuelas rurales de un solo docente, el próximo lunes 10 de mayo lo harán los otros centros de estas características que tengan hasta 50 alumnos. Además, ese día iniciarán las clases para los niños de 0 a 5 años de instituciones públicas y privadas de todo el país. En tanto, el 18 de mayo será el turno de las restantes escuelas rurales y de los estudiantes de primero a tercero de escuela de todo el país, con excepción de Montevideo y Canelones. Para el resto aún no se difundió el cronograma.