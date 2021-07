Gobierno anunciará hoy los detalles del retorno a clases de Secundaria y UTU

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En conferencia de prensa este mediodía, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, y el presidente del Codicen, Robert Silva, anunciarán el calendario de retorno a la presencialidad en enseñanza Secundaria y en UTU.

Este lunes, el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, había adelantado que “es probable” que el regreso a las clases presenciales de la educación media y superior se realice en dos etapas, y que se está "afinando" qué grupos se incorporarían en cada una. La diferencia entre el comienzo de una y otra etapa sería de una semana, dijo.



"Tenemos toda la voluntad de comenzar la próxima semana, lo que no significa que todos los estudiantes empiecen en ese momento", señaló el jerarca.



Asimismo, explicó que para la definición se tiene en cuenta a los grupos de alumnos que están en más riesgo de dejar de estudiar si se prolonga la suspensión de la presencialidad, o cerca de egresar y que necesitan los aprendizajes necesarios.

Da Silveira señaló también que "quienes estaban yendo a clases antes de las vacaciones de julio, es decir, todo Primaria, es seguro que siguen".



Por su parte, Robert Silva, dijo este martes en el programa Doble Click (Del Sol), que los centros educativos ya se están preparando para el retorno.



Además, rechazó las declaraciones del dirigente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) Javier Iglesias, quien dijo a La Diaria que el porcentaje de adolescentes que se presentaron a dar exámenes en estas vacaciones de julio por el momento es “bajísimo”.

El jerarca dijo que no tiene información sobre ello, pero destacó que se estableció entre Secundaria y Plan Ceibal un accionar conjunto para tomar exámenes virtuales mediante la plataforma CREA y se mostró crítico respecto a “los que habitualmente se niegan a cualquier proceso de transformación e innovación en la educación”.



Silva aclaró que no habla de todos los docentes sindicalizados, “que en su enorme mayoría no tienen esta postura”, sino de los dirigentes “que tienen el micrófono enfrente”. “Cuando volvemos a la presencialidad quieren la no presencialidad; cuando estamos en la no presencialidad quieren la presencialidad; cuando decimos exámenes presenciales dicen es un riesgo; cuando decimos que tiene que haber exámenes virtuales dicen que están mal. Todo está mal”, enfatizó.

El presidente del Codicen aclaró que no considera que los exámenes virtuales no tengan problemas o elementos a mejorar, pero que es la solución que se encontró. "La solución ante la virtualidad es compleja", señaló.