Exdirectora de Secundaria criticó duramente la reforma de la formación docente: “La improvisación reina y la ignorancia también”

Celsa Puente, exdirectora del Consejo de Educación de Secundaria (CES), se refirió, en su cuenta de Twitter, al plan de reforma de la formación docente, al que definió como “inaceptable” y sobre el que sostuvo que “se está haciendo una campaña publicitaria que expresa todo lo contrario de lo que ocurre en realidad”.

Puente, que ocupó la dirección del CES desde 2014 a 2018, hizo énfasis en que “es un engaño”, ya que se “pretende dar (un) título universitario (un cartón) sin cumplir ninguna de las condiciones de una formación universitaria”.



A su vez, expresó que “empobrece el ofrecimiento formativo” porque “reduce los contenidos que cualquier educador debe manejar con profundidad y no aporta en términos de desarrollo metodológico para asumir la responsabilidad de dar clase a las nuevas generaciones”.



“Todo esto ocurre porque no se tuvo en cuenta la voz de los y las docentes con experiencia y solo habilitó la acción de sus acólitos con una única intención: reformar con fines electoralistas. Está liderada por personas que no son docentes y no conocen la realidad educativa”, argumentó.



Otra de las críticas que lanzó la exjerarca de Secundaria fue que se trata de “una reforma que hace gala de las nuevas tecnologías o ‘lenguajes’ con una pretensión de imagen innovadora cuando por sí solas no sirven. A un/a profesor/a solo le servirá el manejo de plataformas y tecnologías si es capaz de usarlos críticamente en la clase”.

Continuó: “Es una reforma que disfraza un recorte presupuestal dañando uno de los aspectos más importantes que una sociedad debe defender. En los países en los que la educación se destaca, la formación de grado y posgrado de los maestros y profesores es un aspecto sustancial”.



Puente manifestó que “a dos meses hábiles (enero es mes de receso) del inicio de los cursos no hay certezas. La improvisación reina, la ignorancia también. Los problemas de gestión abundan. ¿Cómo van a implementar la elección de horas de materias desconocidas? ¿Qué ordenamiento de docentes usarán?”



Por último, recalcó que “todo se resume en un manojo de documentos sin firma, algunos caracterizados por el plagio, otros por los horrores ortográficos. Eso sí... hay mucha propaganda”.

El Frente Amplio ya se había pronunciado en contra de esta reforma. Pues propuso varias acciones “imprescindibles” para mejorar el diagnóstico. Una de ellas es la creación de la Universidad de la Educación -un viejo anhelo que en el pasado se frustró- porque entiende que la propuesta oficial no consolida “un proceso real” para darle carácter terciario a la formación docente.